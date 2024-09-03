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ПОЛІТИКА

Британія обмежує експорт зброї до Ізраїлю через можливі порушення міжнародного права в Газі

03 вересня 2024, 08:27
Британія обмежує експорт зброї до Ізраїлю через можливі порушення міжнародного права в Газі
Зазначається, що Британія безпосередньо не постачає зброю Ізраїлю, але надає британським компаніям експортні ліцензії на її продаж.

Велика Британія призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через побоювання можливості її використання у Секторі Газа із порушенням норм міжнародного права. У Єрусалимі "глибоко розчаровані" таким рішенням.

Про це повідомляють Sky News та The Times of Israel.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що британський уряд ухвалив рішення стосовно продажу зброї Ізраїлю після перевірки експортних ліцензій, яка виявила "явний ризик" того, що вони можуть бути використані в порушення міжнародного права.

"Поставши перед таким конфліктом, як цей (війна в Секторі Газа - ред.), уряд зобов'язаний переглянути британські експортні ліцензії. Це не повна заборона, це не ембарго на постачання зброї", - зазначив він.

За словами Леммі, призупинення стосуватиметься близько 30 з 350 ліцензій.

Зазначається, що Британія безпосередньо не постачає зброю Ізраїлю, але надає британським компаніям експортні ліцензії на її продаж.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що він "глибоко розчарований" рішенням Британії призупинити продаж деякої зброї його країні.

"Це відбувається в той час, коли ми ведемо війну на семи різних фронтах - війну, яку спровокувала дика терористична організація. У той час, коли ми оплакуємо шістьох заручників, яких Хамас холоднокровно стратив у тунелях у Газі. У той час, коли ми боремося за те, щоб повернути 101 заручника додому", - наголосив він.

Також, реагуючи на призупинення ліцензій, міністр закордонних справ країни Ізраель Кац зазначив, що Ізраїль "розчарований низкою рішень, прийнятих британським урядом", включаючи рішення щодо експорту оборонної продукції.

За його словами, цей крок "надсилає дуже проблематичне повідомлення" Хамасу та його покровителям в Ірані.

ІзраїльзброяБританія

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