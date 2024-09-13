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ПОЛІТИКА

Західні країни можуть дозволити Україні удари по росії: угоду очікують на Генеральній асамблеї ООН

13 вересня 2024, 11:15
Західні країни можуть дозволити Україні удари по росії: угоду очікують на Генеральній асамблеї ООН
Фото: Андрій Попіль
Четверо британських чиновників у коментарі Politico заявили, що не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними.

США та Британія можуть зняти обмеження з України для ударів по росії далекобійною зброєю цього місяця. Угоду можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє  Politico.

Днями прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили можливе зняття обмежень з України щодо використання далекобійної зброї. Йдеться про дозвіл бити далекобійними західними ракетами, наданими Україні, по військових цілях на території росії.

Четверо британських чиновників у коментарі Politico заявили, що не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними. Один з них припустив, що угода США та Британії може бути підтверджена на Генеральній асамблеї ООН пізніше цього місяця. Тоді світові лідери, включаючи Байдена та Стармера, зберуться у Нью-Йорку.

Західні чиновники також вважають, що це рішення саме по собі не змінить хід війни. Проте Захід все більше відкритий до прохань України, щоб допомогти зупинити російський наступ на східному фронті протягом останніх місяців.

Нагадаємо, що партнери обмежують використання Україною наданої зброї. Йдеться про далекобійні ракети, які Україна хоче використовувати для ударів по росії.

СШАвійнаБританіяудари по рф

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