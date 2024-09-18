Депутат Костенко спростовує цифри WSJ про загиблих українських воїнів

Видання писало про 80 тисяч загиблих воїнів України.

Дані The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських воїнів є перебільшеними. Про це заявив депутат ВРУ від фракції "Голос" та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко в етері "Радіо Свобода".

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", — заявив Костенко.

Також він назвав цифру у 50 тисяч загиблих українських захисників завищеною або приблизною. Проте підкреслив, що він не має точних даних про втрати України на фронті.

За словами Костенка, минулі два роки повномасштабної війни Україна втрачала по 19 тисяч українців на фронті. Це підтверджені дані, без урахування зниклих безвісти.

Депутат вважає, що Україна має мобілізаційний ресурс. За його словами, люди, які можуть воювати, у країни є, але вони "на даний момент не хочуть іти в армію".

Нагадаємо, WSJ опублікувало матеріал, де стверджувало про 80 тисяч загиблих українських захисників на початок 2024 року, посилаючись на конфіденційні дані Києва. У лютому президент Володимир Зеленський називав цифру у 31 тисячу загиблих воїнів України.