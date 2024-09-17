200 тисяч російських військових загинуло на фронті, а 500 тисяч поранено – WSJ

Високі втрати з обох сторін створюють проблеми на полі бою і посилюють демографічні побоювання.

Кількість українців і росіян, які загинули або були поранені під час виснажливої 2,5-річної війни, сягнула близько мільйона - приголомшлива ціна, яку дві країни, що борються зі скороченням довоєнного населення, будуть платити далеко в майбутньому.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Визначити точну кількість загиблих і поранених у конфлікті було складно, оскільки росія і Україна відмовляються оприлюднювати офіційні оцінки, а іноді оприлюднюють цифри, яким багато хто не довіряє.

Журналисті пишуть, що Збройні сили України втратили 80 000 солдатів загиблими, ще 400 000 пораненими.

В той же час солрдати ЗС рф - 200 000 загиблих, ще 500 000 поранено.

Зазначається, що Україні з такими втратами впорається складніше через вчетверо менше населення.

Але у довгостроковій перспективі наслідки будуть "руйнівними" для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми.

Видання вважає, що одна з мотивацій путіна розпочати війну було збільшення кількості населення росії за рахунок поглинання українців.