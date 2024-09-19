Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков на сайті аналітичного центру Atlantic Council закликає Захід перехопити ініціативу в москви. Потрібно встановити власні "червоні лінії", які створять невизначеність для росії і гратимуть на користь України у війні.

Відтоді, як понад два з половиною роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, розмови про російські "червоні лінії" стали основною рисою міжнародних дебатів навколо війни. Протягом усього цього періоду кремль невпинно використовував цю заклопотаність російськими "червоними лініями", щоб підживлювати побоювання Заходу щодо ескалації та обмежувати міжнародну підтримку України.

Оскільки увага була зосереджена на регулярних попередженнях росії, майже не обговорювалися власні "червоні лінії" Заходу. Як наслідок, ми все ще маємо дуже слабке уявлення про те, які сценарії можуть вважатися достатньо серйозними у західних столицях, щоб виправдати ескалацію підтримки України або навіть пряме військове втручання.

Досі західні лідери здебільшого уникали конфронтаційного тону, якому надає перевагу кремль, вважаючи за краще говорити про необхідність заперечувати перемогу росії, обіцяючи залишатися з Україною "стільки, скільки буде потрібно". Стримана мова, яку використовували союзники Києва, загалом відповідала наданню військової допомоги Україні, яка зазвичай надходила зі значними затримками і часто лише у відповідь на небезпечний розвиток подій на лінії фронту в Україні.

Такий реактивний підхід ставить Захід у вкрай невигідне становище і передає ініціативу ескалації росії, дозволяючи кремлю встановлювати умови ведення бойових дій протягом усієї війни. Наприклад, хоча росія може атакувати цивільні об'єкти по всій Україні на власний розсуд, сама російська федерація залишається безпечним притулком для путінських військ через обмеження на здатність України до самозахисту, накладені Заходом, який не бажає ризикувати.

Західні лідери намагалися публічно нав'язати свої власні "червоні лінії" лише у двох випадках. Перший випадок стався 2022 року, коли брязкання ядерною зброєю путіна посилювало занепокоєння щодо потенційної апокаліптичної ескалації. У низці гучних телевізійних виступів радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати попередили росію про "катастрофічні наслідки", якщо москва вирішить використати ядерну зброю в Україні.

Зовсім недавно президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею про відправку військ в Україну, якщо військова ситуація вимагатиме такого кроку. Важливо, що Макрон сформулював це в термінах географічних "червоних ліній", говорячи про необхідність запобігти окупації росією головного чорноморського портового міста України Одеси.

Обґрунтовуючи свою позицію щодо можливого розгортання західних військ в Україні, французький лідер розкритикував те, що він охарактеризував як надмірно обережну реакцію Заходу на російське вторгнення в Україну. "Я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає, – сказав він в інтерв'ю The Economist у травні 2024 року. – Ми, безсумнівно, були занадто нерішучими, визначаючи межі наших дій перед кимось, хто їх вже не має".

Хоча власні "червоні лінії" росії неодноразово розвінчувалися і широко висміювалися, очевидно, що часті погрози кремля зуміли сформувати реакцію Заходу на вторгнення в Україну. Встановивши обмеження на західну військову допомогу Україні, москва посіяла невпевненість серед союзників Києва. Це, безсумнівно, сповільнило потік зброї в Україну, а також обмежило здатність українських військових використовувати ту зброю, яку вони отримують.

Залишається далеко не ясним, де пролягають справжні "червоні лінії" Заходу щодо російського вторгнення в Україну, і чи будуть західні лідери готові їх дотримуватися, якщо росія вирішить розкрити їхній блеф. Тим не менш, можуть бути значні переваги від того, щоб змусити кремль здогадуватися. Зрештою, як зазначив президент Макрон, немає стратегічного сенсу заздалегідь інформувати росію про те, що Захід готовий і не готовий робити.

Замість цього західні лідери могли б прагнути встановити низку "червоних ліній", перетин яких призведе до серйозних втрат. Це можуть бути географічні, що захищають південне узбережжя України і великі міста, або більш конкретні, призначені для обмеження нападів на цивільні об'єкти, такі як українська енергосистема або основні муніципальні служби. Можна було б також розглянути такі серйозні воєнні злочини, як триваюча масова депортація українських дітей.

Встановивши власні "червоні лінії", західні лідери могли б принаймні частково перехопити ініціативу і створити для росіян певний ступінь невизначеності, що ускладнило б військові дії путіна. Якщо москва більше не зможе розраховувати на страх Заходу перед ескалацією, це буде лише на користь Україні.

Джерело: Atlantic Council