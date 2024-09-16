Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдат і частину південно-західної Курської області – Том Купер

Том Купер на прохання читачів коротко роз’яснив, що відбувається в Курській області з російським контрнаступом і новими проривами українських військ. Попри трикратну перевагу росіян в живій силі, артилерії та пануванні в повітрі, їхні перспективи не виглядають райдужно.

Це доповнення у відповідь на численні запити про роз'яснення того, що відбувається на південному заході Курської області російської федерації.

По суті (і дещо спрощено):

протягом останнього місяця угруповання всрф "Північ" було посилено до 35 000-40 000 військовослужбовців під командуванням ФСБ;

найбільше підкріплення прибуло у вигляді переформованої 106-ї дивізії ВДВ;

однак, всрф також зазнали до 20 000 втрат з 6 серпня, тому ФСБ не вистачає військ для "тотального наступу", який би "розчавив" всю українську "дугу" в Курській області одночасними атаками з кількох напрямків;

тому ФСБ обрала атаку в стилі ВДВ: вона знайшла найслабшу ланку в дислокації ЗСУ, атакувала її двома бригадами і розгромила, а потім спробувала скористатися цим, розваливши самий центр українського угруповання.

Комбінація авіаударів і атак БПЛА розгромила батальйон БПЛА 103-ї бригади територіальної оборони (бригада, яка утримувала західну лінію українського виступу: ділянку від Краснооктябрського і Комарівки на півночі, через Анапасівку в центрі, аж до Гордіївки на півдні).

З осліпленою 103-ю бригадою ТРО, російська 51-а ВДВ "легко" увійшла в Снагость. Звідти вона повернула на схід і атакувала Любимівку. Однак цей штурм провалився: ЗСУ відреагували швидкими контратаками на північний фланг російського наступу, і ВДВ була розгромлена, не дійшовши до Любимівки. Вона відступила до Снагості.

російський контрнаступ "врятувала" атака 155-ї бригади морської піхоти із заходу, щоправда, замість Снігурівки, вона націлилася на Анапасівку та Обухівку. 103-й бригаді ТРО вдалося протриматися в Анапасівці достатньо довго, щоб вивести свої батальйони з Краснооктябрського і Комарівки (навіть зазнавши при цьому близько 30+ втрат, переважно полоненими), після чого вона відступила до Обухівки.

Закріпившись в Анапасівці, 155-й бригада морської піхоти атакувала Обухівку, закріпилася там, а звідти з південного заходу атакував Любимівку. Станом на суботу їй вдалося увійти в це село, але закріпитися в ньому не вдалося.

Причина в тому, що на шляху до Любимівки 155-а бригада морської піхоти зазнала нищівних ударів українських контратак у свій південний фланг.

До того ж, поки 155-та була зайнята Обухівкою і Любимівкою, ЗСУ перейшла кордон далі на південний захід, зайняла Новий Путь, потім кинулася на Обухівку (так, в цій частині Курської області є дві такі) і Веселе. Звідти вони атакували у північному напрямку, досягнувши в суботу південної сторони Глушково.

Це показано на карті вище.

Зараз, на тлі всіх повідомлень про ці атаки і контратаки, створюється враження, що росіяни могли б досягти набагато більшого, ніж вони досягли і, досить часто, там, де вони точно не досягли (або що вони все ще перебувають в районах, де їх насправді вже немає... також, що ЗСУ все ще перебувають в певних місцях, де їх вже немає).

Звісно, для українських реалій втрати 103-ї бригади ТРО були серйозними (можливо, хтось "там, у Києві" нарешті навчиться не розгортати погано оснащені підрозділи територіальної оборони на таких невралгічних ділянках фронту?!?). Однак вогневої потужності 22-ї механізованої та 82-ї повітряно-десантної було "достатньо", щоб завдати смертельних втрат 51-й ВДВ та 155-й бригаді морської піхоти, які опинилися на відкритій місцевості під час наступу з боку Снагості та Анапасівки на Любимівку.

...насамперед тому, що на російській стороні щонайменше стільки ж "суперкомпетентних" командирів, як і в ЗСУ, і вони пояснили своїм військам, що українці розвернуться і втечуть, як тільки вони атакують...

Крім того, судячи з того, що можна почути від 155-ї бригади морської піхоти про "відсутність укріплень" і "хаос" в районі Глушково, генерали ФСБ не подбали про побудову оборонного периметру навколо цього міста, що значно полегшило завдання ЗСУ. Не дивно, що останні два дні система FIRMS NASA показує постійне переміщення "пожеж" у північному напрямку.

Нарешті, кілька слів для тих, хто має (обґрунтоване) занепокоєння щодо переваги російських сил у цій зоні: так, це правда, росіяни мають приблизно вдвічі, якщо не втричі більше військ навколо українського виступу в Курській області. Вони мають щонайменше достатню перевагу в повітрі, щоб бомбардувати територію, контрольовану ЗСУ, планерними бомбами УМПК з безпечних відстаней; у них багато БПЛА, а ще більше артилерії. Вони знаходяться близько до своїх логістичних баз в районі Курська, мають набагато більше артилерійських снарядів, більше боєприпасів, палива та інших запасів.

Однак на сьогодні дві їхні морські піхотні бригади, розгорнуті там з початку серпня, зазнали дуже великих втрат; інші підрозділи, які вони кинули туди, можливо, і мають гучні імена, але є лише тінню їхньої "слави" ще з 2022 року. Зараз їх ледь вистачає, щоб утримувати лінію фронту. Більшість їхньої артилерії буксирується, повільно пересувається і сильно уражається українськими БПЛА (часто просто під час спроб дістатися до зони бойових дій). Без сумніву, ВДВ легко поповнюється членами російської парашутно-десантної ліги, але це вже не те, що було раніше. А основна маса бойових дій ведеться у формі мобільної війни, в якій росіяни просто не можуть впоратися з українською маневреністю і вогневою потужністю. Таким чином, чисельна перевага не є настільки важливим фактором, як це може здатися на перший погляд.

Я б сказав: шанси щонайменше 50:50, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч військовослужбовців всрф та ВДВ, а потім і більшу частину південно-західної Курської області. Точно за планом Пуддінга від 24 лютого 2022 року...

А, так, і... ситуація між кордоном і Хомутівкою (45 км на північ від Рильська), мабуть, досить серйозна, якщо місцева російська влада рано вранці віддала наказ про евакуацію цивільного населення з цього району. Тож, можливо, це "не просто черговий український рейд"…

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