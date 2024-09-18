Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф вигадала, як обійти цінові обмеження G7 та ЄС на продаж нафти – Reuters

18 вересня 2024, 21:55
рф вигадала, як обійти цінові обмеження G7 та ЄС на продаж нафти – Reuters
російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні.
російські страховики відіграють все більшу роль, сприяючи постачанню нафти з країни до Індії, її найбільшого покупця, допомагаючи захистити експортні доходи москви, незважаючи на західні санкції.
 
Про це пише Reuters із посиланням на дані, отримані з торговельних і судноплавних джерел.
 
Зазначається, що російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні минулого року.
 
"Використовуючи російських страховиків, москва може продавати нафту вище граничної ціни в 60 доларів за барель, яку встановили Група семи (G7), Європейський Союз і Австралія, щоб обмежити доходи росії від нафти після її вторгнення в Україну. Понад 60% морського експорту російської нафти припадає на Індію", - йдеться у матеріалі.
 
Видання уточнює, що західні послуги, такі як доставка та страхування, можуть використовуватися лише для російських вантажів, які продаються за граничною ціною або нижче.
 
"Раніше цього року Індія продовжила схвалення кількох російських страховиків для надання морського страхування танкерам. У липні Індія випередила Китай і стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на те, що Китай отримує трубопровідні та морські поставки", - пишуть автори.
 
Водночас судноплавні компанії з Греції, Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю частіше користуються західним страхуванням при транспортуванні російської нафти.
 
"Хоча багато західних страховиків припинили покривати поставки російської нафти через побоювання порушення цінової стелі G7, деякі все ще продовжують надавати покриття", - резюмує ЗМІ.
 
війна в Українінафта рфросія окупанти

Останні матеріали

Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється