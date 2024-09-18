рф вигадала, як обійти цінові обмеження G7 та ЄС на продаж нафти – Reuters

російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні.

російські страховики відіграють все більшу роль, сприяючи постачанню нафти з країни до Індії, її найбільшого покупця, допомагаючи захистити експортні доходи москви, незважаючи на західні санкції.

Про це пише Reuters із посиланням на дані, отримані з торговельних і судноплавних джерел.

Зазначається, що російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні проти 40% у грудні минулого року.

"Використовуючи російських страховиків, москва може продавати нафту вище граничної ціни в 60 доларів за барель, яку встановили Група семи (G7), Європейський Союз і Австралія, щоб обмежити доходи росії від нафти після її вторгнення в Україну. Понад 60% морського експорту російської нафти припадає на Індію", - йдеться у матеріалі.