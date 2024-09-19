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На путіна тисне міністр оборони з метою отримання ще більшої кількості військових для ведення війни на виснаження – WSJ

19 вересня 2024, 15:24
На путіна тисне міністр оборони з метою отримання ще більшої кількості військових для ведення війни на виснаження – WSJ
Фото: з вільного доступу
На початку року російський лідер дав відсіч чиновникам Міноборони, які намагалися переконати його, що їм потрібно більше солдатів.

Чиновники з Міноборони рф вимагають від російського президента оголосити нову хвилю мобілізації. 

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

В москві все більше говорять про неминучість мобілізації в росії.

За кілька місяців до "інавгурації" путін зустрічався з представниками Міністерства оборони рф, де другі наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації, щоб залучити додаткові сили і компенсувати втрати армії рф в Україні.

Вони переконували главу кремля, щоб він використав свою "інавгурацію" та "зростаючу політичну підтримку" для пояснення нової мобілізації. 

Видання пище, що путін відкинув це, бо пам'ятав невдоволення росіян після мобілізації восени 2022 року.

Співрозмовник газети розказав, що путін хоче використовувати у війні проти України тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти. Крім того, автори наголошують, що минув понад місяць після наступу ЗСУ у Курській області, а росія ще не організувала великої контратаки.

Журналісти вважають, що все більше людей говорять про неминучість мобілізації у росії. 

Москві теж побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством і може мати небезпечні політичні наслідки для путіна.

Востаннє росія оголошувала мобілізації ще у вересні 2022 року і той крок кремля викликав невдоволення серед росіян.

На сьогодні мобілізація в рф не проводиться, але російська армія поповнюється новобранцями.

 
Росіямобілізаціявійна в Україні

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