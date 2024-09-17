Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл

У своєму огляді подій на фронті Дональд Гілл переважно зосередився на Курському напрямку. Він також проаналізував ситуацію під Авдіївкою та Вугледаром, оскільки інші напрямки були малоактивними. В цілому огляд та висновки автора доволі оптимістичні.

Курська область – Західний сектор. З району Хомутовки новин немає: схоже, ЗСУ провели там рейд, майже дійшовши до стику траси Е101 з автошляхами А142 і М3. Завдали росіянам чимало клопоту, змусивши їх перекинути туди два полки. Але далі – ніхто нічого не каже.

Поза тим обидві сторони зосередили свою увагу на Глушківському районі.

Два тижні тому 103-тя бригада територіальної оборони знищувала російську техніку за допомогою безпілотників. російські підрозділи РЕБ змогли відстежити сигнали з місць запуску і атакувати їх, можливо, тому, що українські команди не рухалися одразу після запуску. Після того, як 103-тя втратила більшість своїх команд БПЛА, росіяни атакували за допомогою 51-го полку ВДВ (див.: атака на вісьмох машинах): їдучи з Кореневого, вони увійшли в Снагість. Хоча цей штурм був врешті-решт зупинений всередині Снігурівки, і ВДВ зазнали там серйозних втрат, 103-тя бригада була атакована 155-ю морською піхотною бригадою із заходу. Цей штурм призвів до того, що в полон потрапили українські військовослужбовці, а українська машина була підбита з РПГ у Снагості. З машини виходять двоє солдатів, у одного з них горить частина одягу, але йому вдається загасити вогонь. Крім того, 155-й вдалося доїхати до Любимівки, перш ніж її зупинили при в'їзді в це село з півдня.

Бригади безпілотників є важливою частиною будь-якого оборонного арсеналу, але росіяни не повинні були просунутися на сім кілометрів майже без опору. Бригади територіальної оборони часто не мають такої кількості озброєння, як інші бригади, але було б добре, якби вони мали кілька ПТРК і мін. Як тільки росіяни досягали сіл, вони вступали в бій з українськими військами.

Тим часом слідом за 51-м полком ВДВ підрозділи 106-ї дивізії ВДВ зачистили ліс на північ від Краснооктябрського і саме село. Коли вони просувалися до Снагості, одна з рот була атакована безпілотником, що переконало вцілілих бійців відступити на деякий час. Тим не менш, згодом Снагість впала.

155-та бригада морської піхоти просунулася в Комарівку і на південь, повз Апанасівку, де український БРДМ і самоскид були підбиті безпілотниками. Але за день Україна вже завдавала ударів по флангах російським військам.

13 вересня у російській атаці на Любимівку, за повідомленнями, брали участь 14 БМП. Протистояння з українським 501-м батальйоном (36-та бригада морської піхоти) та 82-ю десантно-штурмовою бригадою тривало кілька годин. російська БМД підірвалася на міні на захід від села, а український безпілотник влетів у будинок на західній його стороні. Зрештою, росія змогла отримати контроль над населеним пунктом.

Загалом, росіяни просунулися на сім кілометрів до Снагості та ще на шість кілометрів до Любимівки, після чого перегрупувалися для продовження наступу.

На той час ЗСУ били росіян у котлі, що утворився, з усього, що було під рукою: артилерії, мінометів, FPV-дронів і протитанкових керованих ракет. 51-ша ВДВ і 155-та морська піхотна зазнали таких втрат, що після захоплення Любимівки їхні вцілілі частини залягли в окопи в очікуванні українських контратак (одна з рот 51-ї ВДВ втратила 90 зі 100 бійців). Українці змогли відновити деякі позиції, що свідчить про те, що ЗСУ повернули Обухівку після того, як втратили М113, підірвавшись на міні.

Наслідки катастрофічного підриву БТР-82 – ймовірно, зі складу 155-ї ОМБр.

Ще один БТР-82 готується до вибуху і ось-ось розвалиться в результаті гігантської детонації.

У той час як росія була зосереджена на фронтальній атаці, Україна зайшла з чорного ходу.

У Новому Путі, на півдорозі між Тьоткіним і Кульбаками, Україна розгорнула 225-й штурмовий батальйон за підтримки інженерних підрозділів. Останні спочатку розчистили загородження вздовж кордону, втративши при цьому танк та інженерну машину. Однак росіяни могли лише спостерігати, як українська техніка на великій швидкості просувається до Веселого, що за 1500 метрів на північ від кордону. Приблизно в цей час з'явилися повідомлення про те, що Україна знищує російські розвідувальні безпілотники, що ускладнює для противника відстеження подальших дій ЗСУ. Можна стверджувати, що генерали ФСБ, які командували військами ВДВ і всрф в цьому районі, втратили контроль, оскільки почали з'являтися повідомлення росіян про те, що вони вступили в бій з українськими військами в Сергіївці, яка знаходиться в 12 км від прориву на Новому Путі і лише в 5 км від Кульбаків. Від суботи (14 вересня) 225-й штурмовий батальйон знаходиться в південній частині Глушкового.

Точна форма цього українського вторгнення у Курську область залишається невідомою, але очевидно, що: a) несподівано запеклий український опір, великі втрати і наступ українських військ у російський тил змусили росіян зупинити свій наступ; б) ФСБ і всрф були настільки захоплені зненацька, що 155-та бригада морської піхоти була змушена кинути свої тилові підрозділи на спроби зупинити український наступ на Глушкове, і в) росіяни не мали лінії оборони на південь від цього міста: вони були повністю зосереджені на власному контрнаступі і не очікували українського удару в спину. Саме тому їхня реакція була хаотичною і повільною, і українцям вдалося дійти до Глушкового. Чи зможуть українці зараз утримати це важливе місто, покаже час. Навіть якщо так, фактом залишається те, що росіяни контролюють дорогу між ним і Кореневим: в іншому разі вони дійсно були б у великій халепі.

В іншій частині Курської області російський безпілотник атакував будинок в окупованому Україною Тьоткіному за 200 метрів від кордону (51.2587454556, 34.259611537). Невідомо, як далеко Україна просунулася вглиб, але це ще одне джерело тиску на росію. Своєю чергою ПСУ завдали авіаудару по будівлі за межами Комарівки, яка, за повідомленнями, була заповнена російськими військовими.

У Дар'їному було знищено українську самохідну гармату. Ще одна СПГ диміла за 3 км від Суджі, де було знищено ще три машини. І ця колона українських Т-64 теж бачила кращі часи:

Український підрозділ безпілотників під назвою Khorne Group впевнений у перемозі України. Вони повідомляють, що до 8000 російських військових зараз знаходяться в оточенні і називають нинішні бойові дії "українською операцією "Багратіон", посилаючись на битву 1944 року, в якій 28 із 34 дивізій німецької групи армій "Центр" були знищені, а 300 000 німецьких солдатів опинилися у пастці. Вірогідність, що подібна битва відбуватиметься в менших масштабах, є дуже малоймовірною, оскільки росія зараз має багато шляхів відступу, якщо її відтіснять.

Хтось із неназваного спеціального підрозділу сказав, що на початку Курської наступальної операції Україна могла б дійти до Курська, якби не ймовірність того, що невеликі, невідомі російські підрозділи влаштують засідку, подібно до російського вторгнення 2022 року. Крім того, Курськ був занадто далеко для їхньої логістики, щоб підтримувати свої операції. Він зазначив, що російський контрнаступ був передбачуваним, оскільки вони нарощували свої сили, і тиск на українські позиції зростатиме. За його словами, це також стосується Покровська, де просування ворога сповільнилося після того, як Україна надіслала більше підкріплень.

російську машину дистанційного мінування знищив безпілотник поруч із понтонним мостом. Не було сенсу паркувати машину так близько до нього, оскільки влучання РСЗВ по мосту могло б легко пошкодити її на такій відстані. В іншому місці інший удар із РСЗВ був спрямований не по мосту, а по піхоті.

2,5-хвилинна екскурсія російськими лініями навколо Глушкового.

Курська область – Північний сектор. росія змогла просунутися на південь від Кореневого на два кілометри і продовжила спроби досягти Журавлів, стискаючи український периметр з північного боку. російський БТР об'їхав невелике озеро на південь від Шептухівки, але був знищений біля Калинова. Своєю чергою в суботу, 14 вересня, ЗСУ контратакували з Ольгівки на Вітрено, в напрямку Олександрівки і на пагорби на північ від Крем'яного.

Курська область – Східний сектор. Інтенсивні обстріли супроводжують російські атаки в багатьох точках східного сектору. Тут російська БМД безперешкодно працює у Руській Конопельці, обстрілюючи українські позиції. А медики 61-ї бригади позують зі своєю згорілою машиною швидкої допомоги.

Північна Харківщина. З цього регіону було опубліковано дуже мало відео, і не було повідомлень про зміни у володінні територіями.

Безпілотник 92-ї бригади збиває ще один російський розвідувальний БПЛА, але цього разу з'являється ще один, який знімає підрив командного пункту і російський дрон, що спіраллю падає на землю, а за ним тягнеться його рятувальний парашут.

Західна Луганщина. Цього тижня росіяни змогли просунутися на 500 метрів у районі Синьківки. За останні два тижні вони змогли просунутися на відстань до кілометра в деяких місцях навколо Піщаного. На інших ділянках активність була дуже низькою.

Відеозапис атаки 3-ї штурмової бригади понад місяць тому, але ці 90 секунд показують деякі невидимі та внутрішні погляди на бойові дії танка на ранній стадії операції. На відео на 0:29 вистрілюють димові гармати з правого боку. На 0:43 ви бачите внутрішній монітор командира танка. На 1:05 ви бачите, наскільки він затишний у порівнянні з М-1 або Leopard 2 (обидва мають четверту людину в якості заряджаючого). На 1:17 танк від'їжджає з баштою, повернутою назад, і з вихлопною трубою, розпиленою дизельним паливом для створення димової завіси. (М-1 може створювати димову завісу з вихлопних газів лише за умови використання дизельного палива. Якщо ж використовує газ або гас, він спалить бак).

Бахмут. російські авіаційні та артилерійські обстріли Часовго Яру тривають, як і невдалі спроби переправитися через канал.

Іноземні добровольці 130-го батальйону територіальної оборони поділилися двома хвилинами своїх вражень від перебування біля Часовго Яру.

Торецьк. Минулого тижня 12-та бригада НГУ "Азов" прорвала російську оборону і вийшла до хімічного заводу в центрі Нью-Йорка – там перебували українські війська, які опинилися в оточенні. Після того, як оточені війська були безпечно евакуйовані, українці відступили. Більше ніяких територіальних змін не відбулося.

Покровськ. Триває знищення Покровська російською авіацією та артилерійськими обстрілами. Цього тижня угруповання "Центр" було зайняте перегрупуванням: слід мати на увазі, що до нього увійшли вся 90-та танкова дивізія (три танкові полки та один мотострілецький), 30-та ОМСБр, а також вся 2-га гвардійська загальновійськова армія (1-ша ОМСБр, 9-та ОМСБр, частини 110-ї ОМСБр, частини 114-ї ОМСБр та 428-ї ОМСБр). Всі вони були розбиті до такої міри, що їхні знищені батальйони довелося замінити батальйонами і полками мобілізованих чмобіків. Саме тому цього тижня росіяни майже не просунулися в напрямку Покровська.

Тим не менш, південна частина групи "Центр", включаючи 5-ту ОМСБр, частини 110-ї ОМСБр та частини 114-ї ОМСБр, змогла досягти значного прогресу в районі Українська. Це спричинило запеклі бої, які точаться вже кілька днів, оскільки спочатку всі інші підрозділи ЗСУ, а потім і українська 59-та бригада частково вийшли з Невельського котла, щоб зменшити ризик потрапляння в оточення. (Про це трохи пізніше). Militaryland вказує, що проблемну 31-шу бригаду вивели з району Покровська і відправили на Роботинський напрямок.



Макіївка. Навколо Макіївки та Костянтинівки було напрочуд мало активності. На північ від Макіївки 46-та бригада, що обороняє Гостре, повідомила, що росія направила 46 одиниць техніки під час однієї атаки, і вони вивели з ладу або знищили 26 із них – це найбільша кількість, яку вони коли-небудь виводили з ладу за один день. Безпілотник сусіднього підрозділу, 21-го батальйону спеціального призначення, зняв їхні бойові дії, а також деякі з них під іншим кутом.

Вугледар. Цього тижня росіяни піддали позиції 58-ї бригади на шахті №3 нищівному артилерійському обстрілу, а потім атакували двома штурмовими групами. Однак український підрозділ вистояв і досі контролює цю позицію. Звісно, росіяни продовжили свою традицію піднімати прапори над руїнами: цього разу над тим, що залишилося від Водяного. Як згадувалося раніше, росіяни утримують шахту №1.

Вугледар також зазнав обстрілів, але не піддавався прямим атакам: натомість те, що залишилося від міста, зараз перебуває під загрозою російського просування на схід від нього і на захід від Пречистівки.

На початку війни росія захопила всі морські нафтові вишки і перетворила їх на пункти дистанційного зондування. Українські спецпризначенці в минулому здійснювали рейди на деякі з них, щоб знищити або захопити електронне обладнання. Минулого тижня Україна здійснила наліт на "Крим-2" і оприлюднила свою версію подій, яка включала збиття російського літака з ПЗРК. Про жодні жертви не згадується. росія заявила, що знищила вісім із 14 рейдових катерів.

Порівняння знімків від 4 і 14 вересня демонструє, що Чорноморський флот росії евакуювався навіть з порту Новоросійська.

росія. На території заводу "Омсктрансмаш" сталася пожежа. Завод випускає автомобілі ТОС-1 та інші. Ймовірно, джерелом пожежі стали трансформатори за периметром заводу. У Свердловській області після вибуху газу горів металургійний завод.

За 2200 км на схід від москви пара хлопців 13 і 14 років спалила вишку стільникового зв'язку. Хтось із Telegram заплатив їм 300 доларів. Тоді їм запропонували 55 тисяч доларів, якщо вони спалять вертоліт Мі-8. Використовуючи бензин і цигарки, вони знищили гелікоптер, але при цьому отримали сильні опіки і згодом були заарештовані.

Інновації. Пів року тому американський розробник штучного інтелекту познайомився з групою українців, які приїхали до Сан-Франциско на хакатон. Вони хотіли дізнатися про нові ідеї, які могли б використати в Україні. Тож за 24 години американець та двоє його партнерів створили безпілотник, який міг орієнтуватися без GPS і коштував лише 500 доларів. Звісно, є проблеми, над якими потрібно працювати, наприклад, коли штучний інтелект шукає неушкоджену будівлю на карті, яка була зруйнована на землі, але з часом всі проблеми можна вирішити.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3