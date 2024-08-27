росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував огляд подій за тиждень на всіх фронтах від Дональда Гілла. Звісно, найбільше уваги приділено Курській наступальній операції ЗСУ. Також йдеться про наступ росіян на Покровському напрямку, де вони не рахуються з власними втратами задля мікропросувань.

Брянськ. Сила російських атак базується на нескінченних хвилях м'ясних атак, які з часом виснажують українську оборону. Для того, щоб втримати хвильові атаки, їм потрібно сконцентрувати велику кількість людей. Хоча росія має багато людей, її запаси живої сили обмежені, і вона вирішила сконцентрувати свої сили в Україні, водночас слабо захищаючи свої міжнародні кордони з Україною.

Вторгнення сил "Свобода росії" та інших неукраїнських сил протягом кількох місяців показали, наскільки слабко захищений міжнародний кордон, але ці підрозділи були занадто малі, щоб підтримувати операції в росії протягом тривалого часу. росія могла терпіти ці вторгнення, оскільки ці сили були змушені відступати через короткий проміжок часу. Проте прикордонні рейди надали Україні більше інформації про російську оборону та час реагування.

Інша справа – наступ на Курську дугу. Вторгнення не лише збентежило росію, але й змусило її відволікти тисячі військ для того, щоб просто стримувати український наступ. Їй знадобляться ще тисячі, якщо вона сподівається фактично витіснити Україну з Курської області. росія не може бути сильною скрізь, вона повинна вибрати, куди вона хоче наступати. Незалежно від того, чи вирішить росія спробувати витіснити Україну з Курської області чи ні, ця операція обмежує вибір, який є у росії.

Це також продемонструвало, що Україна готова перетнути кордон, а це означає, що росії доведеться перекинути більше військ до міжнародного кордону або ризикувати новим вторгненням українських військ в іншому місці. Два тижні тому українські війська вступили в перестрілку на прикордонному пункті пропуску в Бєлгороді. Минулого тижня росія заявила, що вони зіткнулися з 19 українськими солдатами в Брянській області і відтіснили їх на кордоні в Забрамі, приблизно за 35 км від кордону з Білоруссю.

росія повинна обрати, чи хоче вона запобігти новому Курську, чи ні.

Ніщо в системі путіна не є таким гарним, як пропагандистська нісенітниця: за 60 км на північний захід від місця боїв у Курській області колона російських танків проїжджає, як на параді, а потім обстрілює покинуту українську митницю в Бачевську через міжнародний кордон.

Сектор Курськ-Глушково. Коли два тижні тому 225-й штурмовий батальйон української армії здійснив рейд до Корєнєвого, 6-7 серпня, він перекрив весь автомобільний рух між Глушково і територією на північ від Корєнєвого. Минулого тижня Україна зайняла Краснооктябрське на річці Сейм, ліквідувавши можливість руху піхоти між цими двома районами. Українські війська знаходяться на околицях Серпівки і були відкинуті з втратами в Садовому Товаристві. Перед Серпівкою протікає струмок шириною 50 метрів, а на південь від кордону – низка широких полів і невеликих струмків. Без достатньої вогневої підтримки та захисту від БПЛА Україні може бути важко просуватися вперед.

Україна все ще наступає на Тьоткіно з півдня, і вони перетнули річку Сейм на північ від Тьоткіно. Невідомо, чисельність сил, які переправилися, чи відрізана дорога між Тьоткіним і Карижем, і чи встановлюють вони там постійні позиції, чи вже відведені.

Після того, як три автомобільні мости через Сейм (у Карижі, Званному і Глушково) були зруйновані або сильно пошкоджені, за останні 10 днів росіяни побудували щонайменше сім понтонних мостів. Всі вони були зруйновані, хоча один з них затоплений і може підтримувати пішохідний рух. Деякі були відновлені. Можливо, є й інші об'єкти, які не потрапили на відео в робочому або зруйнованому стані. Ці мости – єдиний спосіб, завдяки якому росія може утримувати близько 3 000 чоловік і техніку або дозволити їм відступити на північ.

росія має в цьому районі системи РЕБ для глушіння сигналів GPS (що знижує точність РСЗВ та іншої зброї з GPS-наведенням) і радіосигналів (що робить безпілотники непрацездатними). У цьому районі також знаходиться система протиповітряної оборони "Бук", але відеозаписи показують, що достатня кількість ракет і безпілотників здатна функціонувати і знищувати російські зусилля з наведення мостів знову і знову. росія нещодавно посилила цей сектор, тому вони можуть бути схильні боротися за його утримання, але місцевість, зокрема річка Сейм, сприяє Україні. Це зменшена версія Херсонщини, оскільки річка ускладнює підтримку російських сил на південному боці. Якщо Україна не прорветься, росія може вирішити врешті-решт відступити. Як і у випадку з Херсоном, Україна матиме можливість знищити значну кількість російських військ, оскільки відступати під тиском противника важко, а відступати через річки ще важче.

У цьому російському дописі стверджується, що Україна не контролює Краснооктябрське. На доказ цього вони показують відео, на якому російський безпілотник атакує українців всередині села.

Тьоткіно зазнало бомбових ударів українських ВПС.

Супутниковий знімок показує, що Карижський міст пошкоджений до певної міри. На останніх фотографіях видно, що ще одна частина мосту була вибита.

Останній супутниковий знімок Карижського мосту, на якому видно, що ремонтна конструкція непридатна для руху автотранспорту. Зверніть увагу: росіяни побудували один понтонний міст безпосередньо біля нього, і або використовують баржу, або будують ще один міст на іншому боці (нижній центр фотографії).

Після того, як три розвідні мости на Глушковському напрямку були зруйновані або пошкоджені, росіяни використовують понтонні мости ПМП для постачання своїх військ. Українці весь час намагаються знайти і знищити їх, що призводить до того, що ситуація настільки мінлива, що важко відстежити всі понтонні переправи. Деякі з них використовуються повторно після того, як міст зруйновано. Деякі принаймні частково функціонують після того, як їх затопили на мілководній ділянці річки. Ще одна зруйнована понтонна переправа.

На цьому відео транспортні засоби, що перевозили мостове обладнання, були атаковані до того, як вони могли бути розгорнуті. Це місце позначено на карті (51.380620536436055, 34.62273319083286). Поруч є дві різні понтонні переправи (і знищений транспортний засіб) в межах 500 метрів одна від одної, які також позначені на карті. Після того, як переправа праворуч була затоплена, затоплений понтон на мілководді річки все ще міг підтримувати пішохідний рух. На цьому відео навколишня земля випалена внаслідок атаки, яка затопила цей міст. З двох автомобілів безпілотник вражає той, на даху якого була встановлена перешкода РЕБ. Двоє росіян пішки перебігають через затоплений міст.

Погляд з землі: у цьому напрямку до місця "Зруйноване понтонне обладнання" менше 500 метрів. У цьому напрямку, за 3400 метрів, знаходиться затоплений Глушковський міст. Тут не так багато укриттів або сховків.Пошкоджений міст у Карижі не витримував важких транспортних засобів, тому поруч з ним побудували понтонний міст. Курська область – Північний сектор. Через обмежену кількість українських підрозділів та матеріально-технічного забезпечення фаза вільного просування після прориву мала бути обмеженою. Фаза просування також була обмежена зростаючою кількістю російських підрозділів, які змогли організувати певну оборону, а також низкою російських підрозділів, які потрапили в оточення в різних місцях. Оточені російські підрозділи необхідно утримувати і, зрештою, знищувати українськими підрозділами, що робить їх недоступними для розширення периметру. Ізольовані російські підрозділи також заважають українським маршрутам постачання, які доводиться обходити.

Військовослужбовці російської 810-ї морської піхотної бригади повідомляють, що зазнали "багато" втрат за 18 км на південь від траси Е38.

Курська область – Східний сектор. У цьому районі є кілька оточених російських підрозділів, і багато російських підрозділів просуваються на захід, намагаючись прорвати оточення. Лінія фронту не є суцільною, оскільки Мартинівка була оточена, і 19 росіян змогли втекти, деякі з них були поранені. Підрозділи російського спецназу також змогли проникнути через лінію фронту і влаштувати засідку на українські вантажівки з продовольством. Україна штурмувала Малу Локню за допомогою Мардерів та піхоти і вбила або взяла в полон усіх захисників, щоб вони більше не блокували шлях постачання на північ.

Удари Ланцетів по українській техніці та бомбардування, а також інші знищені українські транспортні засоби.

Захоплені російські танки і вантажівки, в тому числі цей Т-90. Знімки (без тіл) російської техніки, яка потрапила в засідку 82-ї бригади під Круглим і Калиновим.

Українські підрозділи на Донбасі нормують артилерійські боєприпаси, оскільки багато з них перенаправляються до Курська.

Далі на північ росіяни витрачають багато сил, техніки та часу на будівництво нової лінії оборони. Нове будівництво оборонних позицій у Курській області складається здебільшого з окопів і протитранспортних ровів, тобто траншей, які занадто широкі, щоб їх міг перетнути транспортний засіб.

російський репортаж про перший тиждень Курської наступальної операції, в якому місцевий чиновник скаржиться на плутанину, некомпетентність і брехню російського керівництва як на федеральному, так і на місцевому рівні. Протягом двох років місцева влада годувала призовників у регіоні, а не Міністерство оборони. Мінні поля складалися з попереджувальних знаків, але не мін. Призовників відправляли на фронт з двома магазинами і казали протриматися добу. Українські безпілотники нібито використовували дрони два місяці тому для розвідки. Українці просувалися не головною дорогою, а обхідними шляхами і стежками, які були невідомі більшості місцевих жителів. Багато призовників блукали, покинуті командирами, і місцеві жителі виводили їх у безпечне місце. Він сказав, що місцеве керівництво повинно отримати не тюремне ув'язнення, а психіатричне лікування.

Джерело підтвердило неправдиву історію про нарощування російських військ під Сумами для того, щоб замаскувати власне нарощування України.

Північна Харківщина. У Вовчанську агрегатний завод був розбомблений Україною, але територія не перейшла до інших рук.

У Глибокому росіяни не лише майже витіснили українців з міста, але й втратили 7 БТР-4, які намагалися прорватися в село.

Західна Луганщина. росія атакувала з Піщаного та Андріївки, але не досягла жодного прогресу.

Частина 3-ї штурмової бригади була перекинута в цей сектор через нарощування російських військ і розвідданих, які свідчили про те, що вони збираються наступати на Борову. Три тижні тому бригада провела диверсійну атаку, щоб зменшити кількість російських військ на своєму фронті. Минулого тижня стало відомо, що вони також провели атаку на 6 км на південь і відтіснили росіян до річки Жеребець, незважаючи на те, що їх було більше в 2,5:1. Слід зазначити, що перед атакою було проведено ретельне планування та координацію з використанням багатьох елементів, включаючи танки, артилерію, міномети, авіацію, інженерів та розвідників. Іншими словами, це була комбінована операція, в якій кожен з цих елементів посилював силу інших елементів. Атака послабила тиск на інші сектори і, за повідомленнями, коштувала росіянам 300 чоловік особового складу і значної кількості техніки. Їхні супротивники також не були призовниками. Це були 237-й танковий полк і 24-а бригада спецназу.Коли ми визначаємо недоліки деяких підрозділів, важливо також визнати компетентність таких підрозділів, як 3-я штурмова бригада, яка розвинула знання, дисципліну і процедури, щоб стати ефективною бойовою силою. Завдяки успіху і публікаціям, їхні ряди поповнюються новобранцями, вони мають здорову донорську програму, і все це сприяє подальшому успіху. Ця атака мала відносно скромні цілі – просунутися на два кілометри до річки, але ретельна підготовка і виконання дозволили їм повністю розгромити чисельно переважаючого противника, який був одним з найкращих, що міг запропонувати ворог. Такий тип операцій має стати стандартом для всієї української армії.

Сіверськ. Протягом кількох днів росіяни здійснили кілька невеликих штурмів зі сходу і втратили 4 МТЛБ та пошкоджений танк. Вони не здобули жодної території. Ось 14-хвилинне відео з англійськими субтитрами. Оповідач пояснює деякі деталі, яких не видно на відео, наприклад, коли російські сапери рухалися попереду штурму, щоб зняти міни, як російський безпілотник розвідував маршрут штурму, і як дим затуманював зір розрахункам з ПТРК.

Бахмут. Значні частини 11-ї бригади ВДВ, за повідомленнями, деякі елементи 98-ї бригади ВДВ, які раніше дислокувалися в районі Бахмута, були перекинуті до Курської області. За повідомленнями, ще одна бригада – цього разу ВДВ – рухається з району Бахмута в тому ж напрямку.

Ймовірно, росія продовжувала наступати через канал Сіверський Донець – Донбас невеликими групами, але не змогла просунутися вперед. Однак під час одного штурму вони загнали в кут чотирьох українських солдатів і взяли їх у полон.

Журналіст взяв інтерв'ю у колишніх в'язнів українських в'язниць, які пішли воювати добровольцями. Вони мають такі ж права і свободу пересування, як і інші солдати, а офіцери і солдати поважають один одного. Бригади можуть відправити вербувальника до в'язниці. І ці чоловіки приєдналися до 5-ї штурмової бригади, тому що вони хотіли атакувати, і більшість з них об'єдналися через спільний досвід перебування в одній в'язниці. Цей підрозділ вже брав участь у ближньому бою. Один з них вижив після поранення в груди завдяки бронежилету. Зв'язки між членами підрозділу дуже міцні.

Коли вони подавали документи на службу, бригада була змушена їх прийняти: ЗСУ беруть лише тих, хто придатний і не надто старий. 3-я десантно-штурмова бригада не надсилала вербувальника, але, зважаючи на розрекламований успіх, у них немає проблем із залученням новобранців. У 24-й механізованій бригаді зараз готують ще один, аналогічний за складом, підрозділ.

Торецьк. росіяни розширили свій наступ між Північним і Торецьком. Вони також працювали над консолідацією території між Неліпівкою та Нью-Йорком, коли 425-й батальйон провів контратаку і відрізав провідні сили росіян біля Неліпівки.

16 російських військовослужбовців потрапили в полон під час контратаки 425-го батальйону в Нью-Йорку. Інші все ще перебувають в оточенні.Результат цієї битви ще не вирішений: ситуація нестабільна і може тривати недовго, але ось 20-хвилинне відео з англійськими субтитрами, яке описує напад.

В українському звіті йдеться про те, що неназваний підрозділ, який захищає Нью-Йорк, має керівництво, яке не має уявлення про ситуацію, не знає про проломи в лінії фронту, витрачає ресурси на те, щоб зайняти одну позицію, а потім бреше про це в доповідях своєму керівництву. За даними Militaryland, найближче до Нью Йорка стоять 100-та і 53-тя бригади. 100-та була підрозділом територіальної оборони, який нещодавно був перетворений на регулярну армійську частину.

41-а бригада полює на росіян за допомогою безпілотників.

росіяни піднімають прапор у Завітному.

Покровськ – Авдіївка. Це залишається зоною найбільшого занепокоєння для України: безумовно, для її та західної громадськості, а також, ймовірно, для Генштабу та групи "Таврії" ЗСУ. За підтримки потужних авіаударів, безперервних артилерійських обстрілів та безперервних ударів БПЛА, російське угруповання "Центр" чисельністю близько 120 000 чоловік продовжує просуватися в напрямку Покровська, повністю ігноруючи свої втрати. Численні військовослужбовці ЗСУ, які несуть там службу, повідомляють про власне здивування тим, наскільки байдужими стали росіяни до масових втрат: відбили одну мотострілецьку групу, а за нею вже йде інша; відбили ту, а за нею вже йде інша... і так цілий день... до того ж, вони весь час змушені змінювати позиції, адже той, хто залишається на одному місці занадто довго, майже напевно буде знищений – чи то планерними бомбами УМПК, чи то безпілотними літальними апаратами...

Крім того, група "Центр" розширила свій фронт, просунувшись на південь на територію, яку Україні було важко утримувати. Це спричинило значний тиск на ЗСУ, і кілька батальйонів були змушені відступити, щоб уникнути оточення. Слід очікувати, що цього тижня Україна, ймовірно, відійде і з Яснобродівки.

На північно-західному боці окупованої росією висоти 151-ша бригада, яку ми підтримуємо нашими пожертвами, цього тижня утримувала позиції під Гродівкою, але ситуація була критичною в кількох точках у часі та просторі.

Довоєнне населення Покровська становило 40 000 осіб. Зараз місто знаходиться в зоні досяжності російської артилерії. Уряд має можливість евакуювати 1 000 осіб на день, але щодня виїжджає лише 500-600 осіб. У минулому значна кількість цивільних осіб залишалася в містах, що піддавалися помірним і сильним обстрілам, таких як Херсон і Бахмут. В Авдіївці все ще залишалося 3 000 людей, коли більша частина міста лежала в руїнах і вони були змушені жити в підвалах.

Мар'їнка. Відбулося кілька дрібномасштабних російських атак, і вони втратили близько шести БМП/БТР і одну артилерійську установку, але єдиним здобутком росії стало вирівнювання фронту після перерізання дороги біля Водяного, що сталося минулого тижня.

Запоріжжя. Україна провела невеликий штурм Старомайорського, під час якого втратила танк, але територія не перейшла з рук в руки. Минулого тижня росія щодня обстрілювала весь фронт артилерією, авіаударами та термобаричними ударами ТОС.

Херсонщина. російські обстріли та удари безпілотників продовжувалися з підвищеною інтенсивністю, що призвело до загибелі та поранень цивільних осіб.

Український МіГ-29 скинув бомбу на командний бункер у Новій Каховці та будинок, окупований росіянами.

Найстрашнішою є кампанія терору проти населення Херсона, яку проводять російські оператори БПЛА. Після вбивства та поранення понад 100 цивільних осіб протягом останнього тижня – за один день – російські оператори безпілотників вбили поліцейського та безперервно атакували тих, хто намагався витягти тіло з машини. Одинадцять інших цивільних були поранені, в тому числі 18-місячне немовля.

Чорне море. Острів Зміїний не є постійним гарнізоном ЗСУ, але росіяни бомбардували його, ймовірно, для того, щоб знищити якусь українську техніку, яка використовувалася дистанційно.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3