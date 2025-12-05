Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція розслідує проліт дронів над базою атомних підводних човнів

05 грудня 2025, 19:15
Фото: з вільного доступу
Інцидент стався після серії нещодавніх вторгнень дронів у повітряний простір НАТО.

Французькі прокурори відкрили розслідування після того, як у четвер увечері над базою атомних підводних човнів на узбережжі Атлантичного океану, ймовірно, пролетіли безпілотники.

Про це повідомив у п’ятницю прокурор Жан-Марі Блін, відповідальний за військові справи в місті Ренн, пише Reuters.

За даними прокурора, польоти спостерігалися з 19:00 у четвер до 1:00 у п’ятницю вранці, причому більшість повідомлень надходила у перші дві години. Блін спростував інформацію про те, що по дронах відкривали вогонь, проте зазначив, що правоохоронці вжили "запобіжних заходів".

"Деякі повідомлення можуть бути повністю вигаданими, інші – набагато серйознішими", – зауважив прокурор.

Він додав, що інформація надходила від різних людей на місці події, включаючи жандармів та військових офіцерів. Раніше повідомлялося, що п’ять безпілотників було виявлено над базою підводних човнів Іль-Лонг у Бретані на заході Франції.

Інцидент стався після серії нещодавніх вторгнень дронів у повітряний простір НАТО. Протягом останніх місяців безпілотники літали навколо важливих військових об’єктів та цивільної інфраструктури у Європі, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Норвегії.

Зокрема, німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці після серії інцидентів біля аеропортів і військових об’єктів. Для протидії загрозі уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, що дозволяють правоохоронцям ефективніше реагувати на дрони.

Нагадаємо, французькі морські піхотинці відкрили вогонь по кількох невідомих безпілотниках, які 4 грудня ввечері з’явилися над військово-морською базою Іль-Лонг у департаменті Фіністер. Саме там розміщені атомні підводні човни з балістичними ракетами — ключовий елемент ядерних сил стримування Франції.

ФранціяНАТОАтомні човни

