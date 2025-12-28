Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Померла французька акторка Бріжіт Бардо

28 грудня 2025, 13:13
Померла французька акторка Бріжіт Бардо
Про причини її смерті ще не повідомляли.
У віці 91 рік померла французька акторка та фотомодель Бріжіт Бардо.
 
Про це пишуть Le Monde та BFМ TV.
 
Всесвітньо відома парижанка Бріджит Бардо, яка народилася в 1934 році, спершу прагнула збудувати кар’єру як артистка балету. Після появи на обкладинці журналу Elle її помітив режисер Марк Аллегре, завдяки чому 18-річна дівчина дебютувала в кіно в 1952-му.
 
Численні ролі Бардо залишалися непоміченими, доки вона не отримала головну роль у фільмі свого тодішнього чоловіка, французького кінорежисера Роже Вадима "І Бог створив жінку". У 1956 році ця драматична стрічка принесла акторці раптову світову славу і зробила її секс-символом 1950-х років. Потім вона мала ще низку успішних ролей, зокрема, у фільмах "У випадку нещастя", "Парижанка", "Бабетта йде на війну".
 
Хоча у повоєнній консервативній Франції Бардо і стала символом емансипації, сама вона заявляла таке: "Мені байдуже до жіночої емансипації. Мені це абсолютно байдуже. Що стосується сексуальної свободи, то жінки не чекали на мене, щоб звільнитися. Яке непорозуміння! Я ніколи не була скандальною. Я просто була тією, ким хотіла бути".
 
Однією з перших вона з'явилася оголеною на екрані та значно сприяла лібералізації кінематографа. У 1970 році Бардо була обрана моделлю для погруддя Маріанни —офіційного символу Франції. Вона значно вплинула на моду та сексуальне розкріпачення жінок.
 
Потім француженка також розпочала співочу кар'єру, випустивши хіти Harley Davidson, Bonnie and Clyde, а також La Madrague. З наближенням 1970-х років її кар'єра втратила такий стрімкий розвиток. У той же час вона відмовлася від зймок у Голлівуді. Вже у 1975-році зірка остаточно завершила кінокар’єру.
 
Після того Бардо присвятила себе боротьбі за права тварин. Зокрема, вона домоглася заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах світу та заборони забивання худоби у Франції без оглушення. А нещодавно кінозірка виступила із закликом проти практики полювання з гончими собаками та розпочала кампанію проти покидання тварин.
 
Тим часом її політичні позиції ставалили дедалі радикальнішими. У 1993 році вона вийшла заміж за Бернара д'Ормаля — радника лідера праворадикальної партії "Національний фронт" Жан-Марі Ле Пена. Вона також підтримувала Марін Ле Пен і у 2014 році заявляла, що бажає, ати та "врятувала Францію".
 
А в 1999 році вона публічно висловила своє захоплення главою рф володимиром путіним, який, за її словами, "зробив для справи тварин більше, ніж наші наступні президенти". А у 2004 році її засудили за расистські статті про іммігрантів та мусульман.

 

