ПОЛІТИКА

Норвегія готує армію до нових викликів

05 грудня 2025, 19:44
Норвегія готує армію до нових викликів
Фото: Главком
Під час розгляду нового довгострокового плану для Збройних сил парламент прийняв рішення про оснащення армії далекобійним прецизійним озброєнням.

Уряд Норвегії пропонує придбати для армії високоточну зброю дальньої дії на загальну суму 19 мільярдів крон.

Про це йдеться в новій інвестиційній пропозиції, яка була представлена парламенту в п'ятницю.

Як зазначив міністр оборони Туре О. Сандвік, новітня далекобійна зброя дозволить вражати цілі на відстані до 500 кілометрів з високою точністю.

"Це стратегічно важлива інвестиція, яка посилить нашу обороноздатність і надасть армії значно більшу ударну силу", – зазначив він. Далекобійний прецизійний вогонь – це назва систем озброєння, які можуть запускати ракети великої дальності і вражати цілі на великих відстанях.

Під час розгляду нового довгострокового плану для Збройних сил парламент прийняв рішення про оснащення армії далекобійним прецизійним озброєнням. Зараз уряд виконує рішення парламенту, представивши інвестиційний проєкт. Запропонована закупівля включає пускові установки і ракети, а також інтегровану логістичну підтримку, навчальні матеріали і системи підтримки.

"Норвегія і НАТО нікому не загрожують, але ми живемо у дедалі неспокійніші часи, і важливо, щоб ми мали оборонні можливості, які можуть стримати потенційного супротивника від завдання нам шкоди. Точне озброєння великої дальності має ефект стримування, оскільки за необхідності воно може вражати цілі, розташовані глибоко на території супротивника. Тому уряд вважає за доцільне надати пріоритет цій закупівлі", – зазначив Сандвік.

 

Норвегіяармія

