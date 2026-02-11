Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Норвегія готується до можливого вторгнення рф

11 лютого 2026, 10:57
Норвегія готується до можливого вторгнення рф
Фото: Главком
рф може напасти на Норвегію, щоб захистити свої ядерні об'єкти, розташовані на крайній півночі.

Норвегія не виключає сценарій вторгнення рф та захопленняя частини своєї території. 

Про це повідомляє головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв’ю виданню The Guardian.

На переконання головнокомандувача збройних сил Норвегії, Москва це може зробити задля захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі.
 
"Ми не виключаємо захоплення території росією як частину їхнього плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам", – сказав генерал Ейрік Крістофферсен.
 
Разом з тим, Крістофферсен визнає, що рф не має таких же цілей у Норвегії, як в Україні. Але він зазначив, що значна частина ядерного арсеналу росії, включаючи атомні підводні човни, наземні ракети та літаки, здатні нести ядерну зброю, розташована на Кольському півострові, недалеко від норвезького кордону.
 
"Ми не знімаємо це з порядку денного, тому що для росії все ще існує варіант зробити це, щоб переконатися, що їхні ядерні можливості, їхні можливості другого удару, захищені", – додав він.
 
Зауважимо, Крістофферсен обіймає посаду начальника оборони Норвегії з 2020 року, відповідальний за збройні сили країни, а також за її розвідувальну службу. Це був період інтенсивних змін, оскільки вторгнення росії в Україну змусило переосмислити європейську безпеку, сусідні Швеція та Фінляндія приєдналися до Норвегії в альянсі НАТО, а країна зміцнила свої прикордонні райони з росією на крайній півночі.
