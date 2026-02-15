Норвегія та Німеччина підписали масштабну угоду про оборонну співпрацю

Міністри оборони Норвегії та Німеччини, Торе Сандвік та Борис Пісторіус, підписали двосторонню оборонну угоду на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Сандвік наголосив, що міцна європейська співпраця "є необхідною для виконання зобов’язань НАТО щодо розподілу навантаження", де Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку.

"Німеччина є одним з найважливіших союзників Норвегії в Європі та нашим ключовим партнером в ЄС. Зараз ми виводимо нашу тісну та міцну співпрацю на новий рівень", – зазначив норвезький міністр.

Підписана угода охоплює співпрацю в усіх сферах за п’ятьма основними напрямами; космічне спостереження та зв'язок; морська безпека та спільні морські операції в Північній Атлантиці та Північному морі; наземні бойові дії з використанням загальновійськових сил; швидке реагування та підкріплення; оборонна промисловість; зміцнення морської співпраці.

Центральним елементом цієї співпраці є оборонне устаткування, включаючи підводні човни, ракети та нові основні бойові танки.