Сирський пояснив, яким має бути справедливий мир для України

За словами Сирського, він навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

Справедливий мир для України - це завершення війни без попередніх умов. Бої мають зупинитися по лінії зіткнення.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю Sky News.

Генерал підкреслив, що зараз головне завдання - "захистити українську землю, країну і населення".

"Зрозуміло, для нас неприйнятно просто віддавати територію. Що це взагалі означає - передати нашу землю? Саме тому ми і воюємо: щоб не віддавати нашу територію", - додав він.

За словами Сирського, він навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена віддати Росії всю Донецьку і Луганську області.

"Усі війни колись закінчуються, і, звичайно, ми сподіваємося, що і наша теж закінчиться. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир. У моєму розумінні, справедливий мир - це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення", - зазначив головнокомандувач,

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів.

"Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний", - сказав Сирський.