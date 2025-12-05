Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС після війни в Україні більше не повернеться до російського газу – Єврокомісар

05 грудня 2025, 20:36
ЄС після війни в Україні більше не повернеться до російського газу – Єврокомісар
Фото: afp.com
Щодо імпорту російської нафти в ЄС єврокомісар повідомив, що на початку наступного року буде подано законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти.

Європейський Союз ніколи не повернеться до російських енергоносіїв після завершення війни в Україні.

Про це заявив комісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв'ю виданню Euronews у п’ятницю, 5 грудня.

Йоргенсен заявив, що заборона на російський трубопровідний газ і СПГ є "точкою неповернення" для ЄС. 

«Навіть коли настане мир, ми більше не будемо купувати російський газ. Угода буде діяти навіть після мирної угоди між росією та Україною. Ми не повинні повторювати помилку, знову потрапивши в залежність від російського газу», — сказав він.

Також євродепутат висловив жаль з приводу реакції Угорщини, зокрема, Будапешт заявив, що оскаржуватиме пропозицію Єврокомісії.

"Я не дуже розумію ці країни [Угорщину та Словаччину]. Я вважаю, що ми повинні пліч-о-пліч виступити проти путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні", — заявив єврокомісар.

Йоргенсен також розповів про труднощі, з якими стикнулися євродепутати під час важких дебатів, коли ухвалювався законопроєкт. Його довелося ухвалювати як торговельну процедуру, а не як санкції, оскільки з цього питання не було одностайності, а санкції мають бути одноголосно схвалені 27 країнами ЄС.

Щодо імпорту російської нафти в ЄС єврокомісар повідомив, що на початку наступного року буде подано законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти.

"Ми повинні зробити це якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року. Отже, на завершення, ми обираємо безпеку для нашого народу, стабільність для нашої економіки, незалежність для Європи, і ще раз ми підтримуємо Україну", — наголосив Йоргенсен.

газ рфЄвросоюзСПГ

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється