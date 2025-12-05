ЄС після війни в Україні більше не повернеться до російського газу – Єврокомісар

Щодо імпорту російської нафти в ЄС єврокомісар повідомив, що на початку наступного року буде подано законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти.

Європейський Союз ніколи не повернеться до російських енергоносіїв після завершення війни в Україні.

Про це заявив комісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв'ю виданню Euronews у п’ятницю, 5 грудня.

Йоргенсен заявив, що заборона на російський трубопровідний газ і СПГ є "точкою неповернення" для ЄС.

«Навіть коли настане мир, ми більше не будемо купувати російський газ. Угода буде діяти навіть після мирної угоди між росією та Україною. Ми не повинні повторювати помилку, знову потрапивши в залежність від російського газу», — сказав він.

Також євродепутат висловив жаль з приводу реакції Угорщини, зокрема, Будапешт заявив, що оскаржуватиме пропозицію Єврокомісії.

"Я не дуже розумію ці країни [Угорщину та Словаччину]. Я вважаю, що ми повинні пліч-о-пліч виступити проти путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні", — заявив єврокомісар.

Йоргенсен також розповів про труднощі, з якими стикнулися євродепутати під час важких дебатів, коли ухвалювався законопроєкт. Його довелося ухвалювати як торговельну процедуру, а не як санкції, оскільки з цього питання не було одностайності, а санкції мають бути одноголосно схвалені 27 країнами ЄС.

Щодо імпорту російської нафти в ЄС єврокомісар повідомив, що на початку наступного року буде подано законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти.

"Ми повинні зробити це якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року. Отже, на завершення, ми обираємо безпеку для нашого народу, стабільність для нашої економіки, незалежність для Європи, і ще раз ми підтримуємо Україну", — наголосив Йоргенсен.