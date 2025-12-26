Польща виявила тисячі пачок сигарет з білорусі у метеозондах
Метеозонди, що проникли у повітряний простір Польщі з білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок контрабандних сигарет.
Про це повідомляє портал Onet.
За даними поліції Підляшшя, у пакунках, що впали у населених пунктах Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисячі пачок незаконних цигарок.
Як уточнила помічниця поліцейського інспектора Агнешка Ульман, повітряна куля, виявлена в Заборові, містила 2 тисячі пачок сигарет. Ще 2 тисячі пачок знайшли у кулі, що впала у Гоньондзі, та 30 пачок - у Богушево.
Напередодні польські військові повідомляли про напружену ніч через військовий літак РФ над Балтійським морем поблизу польської території та вторгнення метеозондів із контрабандою з білорусі.
Також відомо, що 23 грудня у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю, які запрацюють у січні.
Днями ми також писали, що Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону.