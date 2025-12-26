Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща виявила тисячі пачок сигарет з білорусі у метеозондах

26 грудня 2025, 11:19
Польща виявила тисячі пачок сигарет з білорусі у метеозондах
Фото: з відкритих джерел
25 грудня кули проникли у повітряний простір Польщі з білорусі та впали в кількох населених пунктах.

Метеозонди, що проникли у повітряний простір Польщі з білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок контрабандних сигарет. 

Про це повідомляє портал Onet.

За даними поліції Підляшшя, у пакунках, що впали у населених пунктах Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисячі пачок незаконних цигарок.

Як уточнила помічниця поліцейського інспектора Агнешка Ульман, повітряна куля, виявлена в Заборові, містила 2 тисячі пачок сигарет. Ще 2 тисячі пачок знайшли у кулі, що впала у Гоньондзі, та 30 пачок - у Богушево.

Напередодні польські військові повідомляли про напружену ніч через військовий літак РФ над Балтійським морем поблизу польської території та вторгнення метеозондів із контрабандою з білорусі.

Також відомо, що 23 грудня у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю, які запрацюють у січні.

Днями ми також писали, що Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону.

 

ПольщаБілорусьметезонд

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється