Польща виявила тисячі пачок сигарет з білорусі у метеозондах

25 грудня кули проникли у повітряний простір Польщі з білорусі та впали в кількох населених пунктах.

Метеозонди, що проникли у повітряний простір Польщі з білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок контрабандних сигарет.

Про це повідомляє портал Onet.

За даними поліції Підляшшя, у пакунках, що впали у населених пунктах Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисячі пачок незаконних цигарок.

Як уточнила помічниця поліцейського інспектора Агнешка Ульман, повітряна куля, виявлена в Заборові, містила 2 тисячі пачок сигарет. Ще 2 тисячі пачок знайшли у кулі, що впала у Гоньондзі, та 30 пачок - у Богушево.

Напередодні польські військові повідомляли про напружену ніч через військовий літак РФ над Балтійським морем поблизу польської території та вторгнення метеозондів із контрабандою з білорусі.

Також відомо, що 23 грудня у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю, які запрацюють у січні.

Днями ми також писали, що Польща перехопила російський розвідувальний літак поблизу кордону.