Politico: Європа підводить Україну

23 грудня 2025, 12:41
Politico: Європа підводить Україну
Фото: з вільного доступу
Після того, як блок не зміг домовитися про використання заморожених російських активів, Києву знадобиться набагато більше від Брюсселя і це буде все складніше.

Україна може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами вже у 2026 році, навіть якщо бойові дії завершаться. 

Про це пише оглядач Politico Джеймі Деттмер.

За його словами, песимістичний прогноз зумовлений тим, що ЄС не зміг домовитися про використання 210 млрд євро заморожених російських активів для фінансування української економіки та військових витрат. Провал ініціативи про "репараційний кредит" позбавляє Київ гарантованого фінансування на наступні два роки.

Хоча ЄС планує надати Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро під гарантію бюджету ЄС, цього, за оцінками експертів, буде недостатньо для стабільного продовження війни. 

Додаткові кредити, пов’язані з російськими активами, поки залишаються під сумнівом, адже ряд країн, зокрема Угорщина, Словаччина та Чехія, вже відмовилися від участі у спільній програмі запозичень.

Деттмер зауважує, що навіть якщо Брюссель і погодиться на нові фінансові механізми, США під керівництвом Дональда Трампа навряд чи нададуть додаткову допомогу.

На думку оглядача, такі фінансові ускладнення можуть зміцнити позиції Кремля. Володимир путін, за його словами, сприйме фінансові труднощі України як сигнал часу на свій бік, а його команда вже готує плани для відновлення стратегічної переваги.

 
війнаЄвросоюз

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється