Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ОБСЄ представила Україні інструменти для підтримки миру

03 лютого 2026, 09:56
ОБСЄ представила Україні інструменти для підтримки миру
Його продемонстрували міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, та генеральний секретар організації Ферідун Сінірліоглу завершили візит до України, під час якого представили Києву "інструменти", які ОБСЄ може запропонувати для підтримки потенційного миру.

Про це повідомила пресслужба ОБСЄ. 

Кассіс і Сінірліоглу зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями. Під час переговорів вони підтвердили тверду підтримку ОБСЄ справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.

"Вони підкреслили готовність організації діяти скрізь, де потрібне міжнародне втручання, спираючись на багаторічний досвід ОБСЄ у складних конфліктних ситуаціях", – ідеться у повідомленні пресслужби.

Кассіс наголосив, що пріоритетом ОБСЄ є підтримка поточних дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

"ОБСЄ має бути готова, як тільки дозволять умови, сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирної угоди. Цей візит дав можливість чітко представити конкретні інструменти, які організація може запропонувати для такого процесу", – зазначив він.

Сінірліоглу додав, що ОБСЄ готова діяти у разі запиту в рамках переговорного врегулювання.

"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні, якщо її про це попросять. Ми продовжуємо підтримувати високий рівень готовності надати допомогу, коли нас про це попросять", – заявив генеральний секретар ОБСЄ.

Зазначимо, що у понеділок, 2 лютого, голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва.

війнаОБСЄ

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється