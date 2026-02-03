ОБСЄ представила Україні інструменти для підтримки миру

Його продемонстрували міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, та генеральний секретар організації Ферідун Сінірліоглу завершили візит до України, під час якого представили Києву "інструменти", які ОБСЄ може запропонувати для підтримки потенційного миру.

Про це повідомила пресслужба ОБСЄ.

Кассіс і Сінірліоглу зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями. Під час переговорів вони підтвердили тверду підтримку ОБСЄ справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.

"Вони підкреслили готовність організації діяти скрізь, де потрібне міжнародне втручання, спираючись на багаторічний досвід ОБСЄ у складних конфліктних ситуаціях", – ідеться у повідомленні пресслужби.

Кассіс наголосив, що пріоритетом ОБСЄ є підтримка поточних дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

"ОБСЄ має бути готова, як тільки дозволять умови, сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирної угоди. Цей візит дав можливість чітко представити конкретні інструменти, які організація може запропонувати для такого процесу", – зазначив він.

Сінірліоглу додав, що ОБСЄ готова діяти у разі запиту в рамках переговорного врегулювання.

"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні, якщо її про це попросять. Ми продовжуємо підтримувати високий рівень готовності надати допомогу, коли нас про це попросять", – заявив генеральний секретар ОБСЄ.

Зазначимо, що у понеділок, 2 лютого, голова ОБСЄ прибув з візитом до Києва.