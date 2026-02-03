Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Союзники України готують стрімку відповідь на порушення перемир'я – FT

03 лютого 2026, 10:33
InformNapalm
Україна та Захід узгоджують багаторівневий план реагування на можливі дії рф, включно з військовим компонентом.

Україна разом із західними союзниками опрацьовує багаторівневий план реагування на можливі порушення росією потенційної угоди про припинення вогню. План передбачає, зокрема, залучення американських військових.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

За даними видання, пропозицію неодноразово обговорювали у грудні та січні українські, європейські та американські посадовці.

Згідно з планом, будь-яке порушення рф режиму припинення вогню передбачає реагування протягом 24 годин. На першому етапі це має бути дипломатичне попередження, а у разі потреби – оперативні дії української армії для відновлення перемир'я.

Якщо воєнні дії триватимуть, наступний етап передбачає залучення сил так званої "коаліції рішучих", до якої входять більшість країн ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Джерела видання додають, що у разі масштабнішої атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція західних сил, включно з американськими військовими.

Нагадаємо, що 2 лютого українська переговорна група вирушила до Абу-Дабі, де 4–5 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, США та росії.

 

 

