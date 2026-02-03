Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Переговори щодо миру: українська делегація вирушила до Абу-Дабі

03 лютого 2026, 09:24
Переговори щодо миру: українська делегація вирушила до Абу-Дабі
Мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Фото: AFP
Уже 4–5 лютого відбудуться тристоронні зустрічі за участю України, США та рф.

Українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі, де 4–5 лютого запланований новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів і росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

За словами глави держави, українська команда продовжує роботу з американською стороною з метою досягнення практичних рішень на шляху до миру.

"Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі відбудуться у середу та четвер", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що, окрім тристороннього формату, заплановані окремі двосторонні переговори між Україною та США.

"Є що погоджувати, є питання, які потребують подальшої роботи. Ми готові по гарантіях безпеки. Щодо відновлення та подальшого розвитку України – урядовці працюють, команди активно цим займаються", – додав він.

Раніше ми писали, що Віткофф долучиться до нового раунду переговорів України і росії.

 

Росіявійнапереговори

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється