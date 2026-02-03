Переговори щодо миру: українська делегація вирушила до Абу-Дабі

Уже 4–5 лютого відбудуться тристоронні зустрічі за участю України, США та рф.

Українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі, де 4–5 лютого запланований новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів і росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, українська команда продовжує роботу з американською стороною з метою досягнення практичних рішень на шляху до миру.

"Сьогодні була нарада з нашою делегацією – хлопці вже в дорозі. Зустрічі відбудуться у середу та четвер", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що, окрім тристороннього формату, заплановані окремі двосторонні переговори між Україною та США.

"Є що погоджувати, є питання, які потребують подальшої роботи. Ми готові по гарантіях безпеки. Щодо відновлення та подальшого розвитку України – урядовці працюють, команди активно цим займаються", – додав він.

