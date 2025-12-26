У Києві затримали кілера ФСБ: планував вбити офіцера ГУР

Зловмиснику обіцяли $50 тис. та легалізацію в Євросоюзі.

Служба безпеки України затримала у Києві кілера, завербованого ФСБ Росії, який планував вбити офіцера Головного розвідувального управління Міноборони України.

Про це йдеться у дописі СБУ в Telegram-каналі.

Агента ФСБ викрили під час багатоетапної операції. Кілера затримали в центрі Києва буквально "на гарячому" - він уже дістав пістолет і прицілився в українського військового.

"За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тис. доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами контактів з ФСБ", - повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що кілер громадянин однієї з центральноазійських країн. Його завербували ФСБ Росії під час пошуку «легких заробітків». Агент прибув до України під виглядом туриста.

Спершу він зупинився у Первомайську Миколаївської області, де придбав смартфони та SIM-карти для зв’язку з куратором з ФСБ. Потім виїхав до Києва, де отримав фото цілі, орієнтовні геолокації та координати схрону зі зброєю.

Громадянину іноземної країни повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство;

ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - підсумували в СБУ.