Індія хоче примусово вмикати супутникове стеження на всіх смартфонах

05 грудня 2025, 20:56
Індія хоче примусово вмикати супутникове стеження на всіх смартфонах
Фото: з вільного доступу
Цього тижня уряд Індії вже викликав критику через інший крок.

Уряд Індії хоче примусово вмикати у смартфонах супутникове відстеження локації, яке працюватиме постійно. Проти виступають Apple, Google і Samsung.

Про це пише Reuters із посиланням на документи, листування та п’ять джерел.

Пропозиція передбачає примусове використання A-GPS — технології, яка дає змогу визначити точне місцеперебування користувача. Зараз правоохоронці отримують від операторів лише дані про приблизну зону, де перебуває абонент, із похибкою на кілька метрів.

Якщо уряд ухвалить пропозицію, геолокація буде активована на всіх смартфонах без можливості її вимкнути. А це дозволить відстежувати людину з точністю до одного метра, кажуть технічні експерти.

Представники Apple, Google і Samsung передали Нью-Делі, що не підтримують такий крок. У конфіденційному листі їхня організація наголосила, що такий рівень контролю не має аналогів у світі.

Цього тижня уряд Індії вже викликав критику через інший крок — вимогу встановлювати на всі смартфони державний застосунок кібербезпеки. Після протестів активістів і політиків рішення скасували.

Водночас телеком-оператори наполягають, що системі потрібно більше інструментів, щоб під час розслідувань отримувати точні координати. Вони просять уряд змусити виробників смартфонів прибрати спливаючі повідомлення, які попереджають користувачів, що оператор намагається дізнатись їхню локацію.

ІндіяGPS

