путін вперше погодився на перемир'я для проведення референдуму щодо територій – Axios

росія вперше погодилася на припинення вогню до остаточної угоди.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в неділю у Мар-а-Лаго, щоб спробувати завершити американський мирний план щодо війни в Україні.

Зустріч свідчить про суттєвий прорив у переговорах. Раніше Трамп заявляв, що погодиться на особисту зустріч із Зеленським лише тоді, коли угода буде близькою до завершення.

За словами високопосадовців США, росія погодилася на припинення вогню як необхідну умову для подальших політичних кроків, зокрема можливого референдуму щодо долі спірних територій. Це означає зміну позиції кремля, який раніше наполягав, що перемир’я можливе лише після остаточної мирної угоди.