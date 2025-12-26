У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику

За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.

На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 14:25 за даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.

Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей. На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.