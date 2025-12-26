У Карпатах 80 туристів застрягли на підйомнику
26 грудня 2025, 15:33
Фото: ДСНС України / Telegram
За даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.
На горі Захар Беркут у Львівській області вдень 26 грудня зупинився крісельний підйомник. На ньому застрягли близько 80 людей.
Про це повідомляє ДСНС.
"На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють гірські рятувальники ДСНС. Станом на 14:25 за даними ДСНС, гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник.
Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них - 39 дітей. На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.