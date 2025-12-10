Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індійські НПЗ знову повернулися до імпорту нафти з рф

10 грудня 2025, 14:21
Індійські НПЗ знову повернулися до імпорту нафти з рф
Фото: з вільного доступу
Державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum придбали приблизно десять партій нафти сорту Urals за останні дні.

Чотири із семи найбільших нафтопереробних компаній Індії знову закуповують російську нафту. Компанії беруть ті партії, на які не поширюються санкції, бо рф пропонує великі знижки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників Bloomberg, державні компанії Indian Oil та Bharat Petroleum придбали приблизно десять партій нафти сорту Urals за останні дні. Hindustan Petroleum зараз шукає поставки на січень.

Компанія Nayara Energy теж продовжує закупівлі, попри європейські санкції проти неї. Разом ці чотири заводи забезпечують понад 60% імпорту нафти Індії.

Водночас компанія Reliance, що є найбільшим покупцем російської нафти в Індії, навіть не використовує нафту за власним контрактом з "Роснафтою" на 500 тисяч барелів на день. За даними аналітиків, у грудні Reliance очікує останній танкер з нафтою, нові поставки не планують.

Аналітики прогнозують, що без участі Reliance російська нафта в Індії триматиметься на рівні 1—1,2 мільйона барелів на день. Менші заводи, зокрема Mangalore Refinery та HPCL-Mittal Energy, повністю зупинили закупівлі з росії.

Як пише Bloomberg, у червні імпорт російської нафти Індією перевищував 2 мільйони барелів на день. Очікується, що у грудні він впаде до 1,3 мільйона, а в січні може бути ще нижчим. Причина — санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу», а також бажання Індії уникнути конфлікту з Вашингтоном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, намагаючись змусити кремль припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

