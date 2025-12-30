Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У білорусі звільнили ще 20 політв'язнів за домовленістю зі США

30 грудня 2025, 11:19
У білорусі звільнили ще 20 політв'язнів за домовленістю зі США
Фото: EPA/UPG
Президент підписав указ про помилування 22 осіб.

У білорусі перед Новим роком звільнили ще 20 політв’язнів, які були засуджені за "екстремістськими" статтями.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого", що фактично є пресслужбою Олександра Лукашенка.

За інформацією каналу, президент підписав указ про помилування 22 осіб, серед яких 15 жінок і сім чоловіків. Усі вони звернулися до Лукашенка з клопотаннями про помилування, визнали провину та розкаялися.

Раніше, 13 грудня, після переговорів зі спецпредставником США, у білорусі було звільнено 123 політв’язні. Це сталося в рамках домовленостей зі США та на прохання американської сторони. Тоді 114 осіб передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а дев’ять осіб, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, виїхали до Литви.

Це звільнення стало продовженням серії поступок білорусі перед міжнародними партнерами напередодні нового року.

СШАОлександр ЛукашенкоБілорусьполітв’язні

