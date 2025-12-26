росіяни атакували одну з найжвавіших трас Харкова
26 грудня 2025, 16:53
Фото: ДСНС України / Telegram
Є загиблі та постраждалі.
Сьогодні вдень, 26 грудня, росіяни атакували Харків і передмістя керованими авіабомбами (КАБ). Влучання сталося в одну з найжвавіших трас, є загиблі та постраждалі.
Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.
Як повідомив Терехов, вибухи пролунали як у передмісті, так і безпосередньо в обласному центрі. За попередньою інформацією, удару завдано по Шевченківському району.
Згодом міський голова уточнив, що влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова. Горять кілька автомобілів, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.
"На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару", - розповів він.