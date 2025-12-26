Король Британії підтримав Україну щедрою пожертвою

Він підтримав гуманітарні програми для України через благодійну організацію.

Британський король Чарльз III надав фінансову підтримку благодійній організації World Jewish Relief для посилення гуманітарних програм в Україні на тлі триваючої російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Зазначається, що пожертва надійшла у критичний момент, коли війна й надалі спричиняє масштабні людські втрати та руйнування. Сума фінансової допомоги не розголошується, однак генеральний директор World Jewish Relief Пол Антіконі назвав її "щедрою".

"Ми глибоко вдячні Його Величності та Благодійному фонду Короля Чарльза III за цю щедру пожертву і за незмінну підтримку нашої місії. Його багаторічна відданість продовжує надихати всіх нас у World Jewish Relief. У той час, коли криза в Україні поглиблюється, ми залишаємося непохитними у прагненні дарувати надію та практичну допомогу тим, хто її потребує", - заявив Антіконі.

З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року World Jewish Relief надала допомогу понад 375 тисячам людей у майже 400 населених пунктах України.

Організація забезпечує психологічну підтримку, допомагає з відновленням джерел доходу та ремонтом житла, пошкодженого ракетними і дроновими атаками.

Крім того, благодійники підтримали понад 14 тисяч українських біженців у Великій Британії, зокрема через курси англійської мови та сприяння у працевлаштуванні.

Король Чарльз III є патроном World Jewish Relief з 2015 року, а його співпраця з організацією розпочалася ще у 2002 році після візиту до єврейської громади Кракова.