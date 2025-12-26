Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Король Британії підтримав Україну щедрою пожертвою

26 грудня 2025, 14:59
Король Британії підтримав Україну щедрою пожертвою
Associated Press
Він підтримав гуманітарні програми для України через благодійну організацію.

Британський король Чарльз III надав фінансову підтримку благодійній організації World Jewish Relief для посилення гуманітарних програм в Україні на тлі триваючої російської агресії. 

Про це йдеться у повідомленні організації.

Зазначається, що пожертва надійшла у критичний момент, коли війна й надалі спричиняє масштабні людські втрати та руйнування. Сума фінансової допомоги не розголошується, однак генеральний директор World Jewish Relief Пол Антіконі назвав її "щедрою".

"Ми глибоко вдячні Його Величності та Благодійному фонду Короля Чарльза III за цю щедру пожертву і за незмінну підтримку нашої місії. Його багаторічна відданість продовжує надихати всіх нас у World Jewish Relief. У той час, коли криза в Україні поглиблюється, ми залишаємося непохитними у прагненні дарувати надію та практичну допомогу тим, хто її потребує", - заявив Антіконі.

З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року World Jewish Relief надала допомогу понад 375 тисячам людей у майже 400 населених пунктах України. 

Організація забезпечує психологічну підтримку, допомагає з відновленням джерел доходу та ремонтом житла, пошкодженого ракетними і дроновими атаками.

Крім того, благодійники підтримали понад 14 тисяч українських біженців у Великій Британії, зокрема через курси англійської мови та сприяння у працевлаштуванні.

Король Чарльз III є патроном World Jewish Relief з 2015 року, а його співпраця з організацією розпочалася ще у 2002 році після візиту до єврейської громади Кракова.

 
підтримка УкраїниЧарльзВелика Британія

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється