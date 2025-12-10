Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія і росія обговорили спільне виробництво озброєнь

10 грудня 2025, 08:44
Фото: з вільного доступу
Зустрічі відбулися 29–30 жовтня в москві й стали першим з 2022 року візитом керівників індійського оборонного бізнесу до рф.

Щонайменше шість топменеджерів провідних індійських виробників озброєнь цього року відвідали росію для участі в закритих переговорах щодо можливих спільних оборонних проєктів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Зустрічі відбулися 29–30 жовтня в москві й стали першим з 2022 року візитом керівників індійського оборонного бізнесу до рф. Делегацію, за даними агентства, очолював міністр оборонного виробництва Індії Санджів Кумар. Переговори, про які раніше не повідомлялося публічно, мали на меті підготувати ґрунт для візиту президента рф владіміра путіна до Нью-Делі 4–5 грудня.

За інформацією джерел, сторони обговорювали створення спільних підприємств і можливість виробництва в Індії компонентів для російських літаків МіГ-29, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Також розглядалися пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно могло б експортуватися до росії.

У переговорах брали участь представники оборонних підрозділів великих індійських конгломератів, державних компаній і стартапів у сфері дронів та штучного інтелекту. За словами співрозмовників Reuters, на зустрічах були присутні керівники, пов’язані з Kalyani Group (Bharat Forge), Adani Defence and Aerospace, а також представник Товариства індійських виробників оборонної продукції, до якого входять понад 500 компаній, включно з Tata Sons і Larsen & Toubro.

Водночас Adani Group і Bharat Forge заперечили участь керівників своїх компаній у переговорах. Міністерство оборони Індії та низка інших фірм утрималися від коментарів.

Експерти зазначають, що активізація контактів з росією може ускладнити плани індійських компаній щодо співпраці із західними виробниками через ризик вторинних санкцій. Один із індійських топменеджерів визнав, що бізнес обережно підходить до нових угод з москвою, навіть попри можливу дипломатичну підтримку з боку Нью-Делі.

