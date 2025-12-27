Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна синхронізувала санкції з Британією та ООН

27 грудня 2025, 18:34
Фото: з відкритих джерел
Санкції запроваджено проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з агресією рф.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Великою Британією, а також застосування обмежувальних заходів відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це поінформувала пресслужба глави держави. 

Першим указом №997/2025 затверджено рішення РНБО про синхронізацію українських санкцій із санкційним режимом Великої Британії. Обмеження застосовані до восьми фізичних та 40 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб: громадяни росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які причетні до примусової депортації та «перевиховання» українських дітей, а також до постачання в росію електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються у виробництві ракет і безпілотників для ударів по українських містах.

До списку юридичних осіб увійшли компанії з росії, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру. За даними РНБО, вони допомагають росії обходити міжнародні санкції, постачають промислові верстати, авіаційне обладнання, компоненти до дронів типу "Шахед", комп’ютерні чипи та іншу мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу. Частина компаній також залучена до діяльності енергетичного сектору рф, імпорту російської нафти та забезпечення роботи так званого «"тіньового флоту".

Загалом у 2025 році Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій міжнародних партнерів: по два зі США та Великою Британією, вісім - з Європейським Союзом, а також по одному пакету з Канадою та Японією.

Другим указом, №998/2025, введено в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН і рішень Європейського Союзу через ситуацію в Південному Судані. Під обмеження потрапили вісім представників військового керівництва цієї країни.

Йдеться, зокрема, про командувача Сил оборони, керівника Президентської гвардії та начальника Генерального штабу Південного Судану. За даними РНБО, ці особи причетні до продовження бойових дій, зриву мирних переговорів, а також до масових порушень прав людини, зокрема вбивств, катувань, сексуального насильства, викрадень і нападів на лікарні, школи та церкви.

 
