Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швейцарія не здатна самостійно захиститися від рф – головком армії

27 грудня 2025, 19:19
Швейцарія не здатна самостійно захиститися від рф – головком армії
Фото: AP
Адже країна має серйозні прогалини в озброєнні та спорядженні, і нейтралітет сам по собі не гарантує безпеки.

Швейцарія не зможе самостійно відбити масштабну військову атаку та має збільшити оборонні витрати на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Про це заявив головнокомандувач швейцарської армії Томас Зюсслі в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

"Ми не можемо відбивати загрози з відстані або, тим більше, повноцінний напад на нашу країну", - констатував він. 

Зюсслі також вказав на серйозні проблеми з озброєнням та спорядженням армії. 

"Тривожно усвідомлювати, що в реальній надзвичайній ситуації тільки третина всіх солдатів буде повністю екіпірована", - додав головком.

За його словами, зараз необхідна «жорстока чесність»: громадськість і політики не повинні вірити у здатність армії захистити країну, якщо це не відповідає дійсності.

Зюсслі пояснив, чому Швейцарія до цього часу залишалася безтурботною щодо війни:

  1. Остання війна на швейцарській території відбулася майже 180 років тому — Зондербундська війна 1847 року. Через це у країни немає колективної пам’яті про конфлікти.

  2. Війна в Україні здається багатьом далекою, хоча між Швейцарією та Україною розташовані лише дві країни — Угорщина та Австрія.

  3. Існує хибне уявлення, що нейтралітет автоматично забезпечує безпеку. 

"Нейтралітет має цінність тільки в тому випадку, якщо його можна захистити зброєю", - підкреслив він.

 

ШвейцаріяРосія

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється