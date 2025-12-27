Швейцарія не здатна самостійно захиститися від рф – головком армії
Швейцарія не зможе самостійно відбити масштабну військову атаку та має збільшити оборонні витрати на тлі зростаючої загрози з боку росії.
Про це заявив головнокомандувач швейцарської армії Томас Зюсслі в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.
"Ми не можемо відбивати загрози з відстані або, тим більше, повноцінний напад на нашу країну", - констатував він.
Зюсслі також вказав на серйозні проблеми з озброєнням та спорядженням армії.
"Тривожно усвідомлювати, що в реальній надзвичайній ситуації тільки третина всіх солдатів буде повністю екіпірована", - додав головком.
За його словами, зараз необхідна «жорстока чесність»: громадськість і політики не повинні вірити у здатність армії захистити країну, якщо це не відповідає дійсності.
Зюсслі пояснив, чому Швейцарія до цього часу залишалася безтурботною щодо війни:
-
Остання війна на швейцарській території відбулася майже 180 років тому — Зондербундська війна 1847 року. Через це у країни немає колективної пам’яті про конфлікти.
-
Війна в Україні здається багатьом далекою, хоча між Швейцарією та Україною розташовані лише дві країни — Угорщина та Австрія.
-
Існує хибне уявлення, що нейтралітет автоматично забезпечує безпеку.
"Нейтралітет має цінність тільки в тому випадку, якщо його можна захистити зброєю", - підкреслив він.