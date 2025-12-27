Швейцарія не здатна самостійно захиститися від рф – головком армії

Адже країна має серйозні прогалини в озброєнні та спорядженні, і нейтралітет сам по собі не гарантує безпеки.

Швейцарія не зможе самостійно відбити масштабну військову атаку та має збільшити оборонні витрати на тлі зростаючої загрози з боку росії.

Про це заявив головнокомандувач швейцарської армії Томас Зюсслі в інтерв’ю виданню Neue Zürcher Zeitung.

"Ми не можемо відбивати загрози з відстані або, тим більше, повноцінний напад на нашу країну", - констатував він.

Зюсслі також вказав на серйозні проблеми з озброєнням та спорядженням армії.

"Тривожно усвідомлювати, що в реальній надзвичайній ситуації тільки третина всіх солдатів буде повністю екіпірована", - додав головком.

За його словами, зараз необхідна «жорстока чесність»: громадськість і політики не повинні вірити у здатність армії захистити країну, якщо це не відповідає дійсності.

Зюсслі пояснив, чому Швейцарія до цього часу залишалася безтурботною щодо війни:

Остання війна на швейцарській території відбулася майже 180 років тому — Зондербундська війна 1847 року. Через це у країни немає колективної пам’яті про конфлікти. Війна в Україні здається багатьом далекою, хоча між Швейцарією та Україною розташовані лише дві країни — Угорщина та Австрія. Існує хибне уявлення, що нейтралітет автоматично забезпечує безпеку.

"Нейтралітет має цінність тільки в тому випадку, якщо його можна захистити зброєю", - підкреслив він.