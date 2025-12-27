білорусь отримала третю партію російських винищувачів Су-30СМ2

Поставка продовжує планове оновлення авіапарку білоруських ВПС, яке триває з травня 2025 року.

росія передала білорусі третю партію винищувачів Су-30СМ2.

Про це повідомило білоруське Міноборони в офіційному Telegram-каналі.

Точна кількість літаків наразі не розкривається, проте у відкритому доступі з’явилися фотографії щонайменше двох винищувачів, ймовірно зроблених на території одного з російських аеропортів. За попередніми даними, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".

Це вже третя поставка Су-30СМ2 для білорусі у 2025 році. Перша пара літаків із номерами "09" та "10" прибула на 61-шу винищувальну авіаційну базу в Барановичах у травні, друга з номерами "11" та "12" у серпні.

Нинішня поставка є частиною планового оновлення авіапарку білоруських ВПС. Раніше Мінську передали вісім літаків попередньої модифікації Су-30СМ, виготовлених на Іркутському авіаційному заводі в росії.

