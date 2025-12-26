росіяни обходять українську ППО завдяки білорусі – Зеленський

Зокрема, йшлося про атаки на місто Ковель, що на Волині.

російським військам під час атак безпілотників вдається обходити українські рубежі протиповітряної оборони за допомогою Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

За його словами, останнім часом під час Ставок верховного головнокомандувача розбирали атаки російських "шахедів", а сьогоднішня така зустріч була повністю присвячена дронам та захисту.

"Є проблема — те, що вони бачать наші рубежі, рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і білорусі, білоруській землі. І технічно завдяки білорусі також. Це серйозне питання. Я поставив усі задачі на наступну Ставку, будуть відповіді", — запевнив Зеленський.