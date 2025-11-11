Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл

У огляді подій на фронтах російсько-української війни Дональд Гілл розкриває драматичні події на Покровському напрямку, де українські підрозділи продовжують утримувати позиції всередині міста. Він переказує історію порятунку бійця "Хартії" за допомогою наземного дрону та аналізує далекобійні удари по російській інфраструктурі. Своєю чергою Том Купер люто критикує удари України по російській електроенергетиці та цілі в нафтовій галузі.

Сумщина. Українські та російські дрони працювали по всій Олексіївці, що свідчить: у селі майже нікого не залишилося, це сіра зона. Яблунівку Україна інтенсивно обстрілювала, але лінія фронту залишилася незмінною.

Харківщина. російська піхота підняла прапор на будівлі за 1100 метрів на південь від річки Вовча у Вовчанську. У середині липня росія перетнула Вовчу і увійшла в ліси на захід від Вовчанська. Відтоді вони повільно розширювали сіру зону. Коли сіра зона стає достатньо великою, росія закріплює контроль над більшою територією. Українські обстріли вказують, де російська піхота була хоча б певний час.

По росіянах на південь від Вовчої працюють дрони. Оскільки більша частина українських дронів зосереджена на цілях південніше Вовчої, менше дронів атакує російські позиції та логістику на північ від Вовчої. Це дає росіянам більше можливостей переправлятися через річку і продовжувати атаки.

Україна поставила собі за мету отримати 15 000 наземних дронів у 2025 році. Майже всі вони будуть вироблятися всередині країни за значно нижчими цінами, ніж дрони іноземного виробництва.

У березні троє поранених бійців з 154-ї бригади три тижні були заблоковані на фронті в Харківському секторі. Колишній боєць бригади попросив допомоги у Facebook, і група цивільних та НУО об'єдналася з 92-ю та 154-ю бригадами, щоб організувати рятувальну операцію. Після ще одного тижня планування вони витягли поранених.

Рота БпЛА K-2 переросла в батальйон, а потім у полк. Вони почали працювати з наземними дронами для підтримки наземних підрозділів у секторі Терни/Сіверськ і евакуювали чотирьох людей за чотири дні. 118-та механізована бригада евакуювала бійця перед Оріховом. 59-та бригада врятувала людину на Покровському напрямку.

13-та бригада "Хартія", яка захищає позиції під Харковом, з 2024 року є лідером у використанні наземних дронів. Вона провела штурм суто дронами і у травні наземним дроном вивезла бійця з точки за 12 км, а в серпні – з 34 км.

1-й окремий медичний батальйон використав дрон, що пройшов 64 км із середньою швидкістю 13 км/год шість годин, з них – 37 км після пошкодження колеса протипіхотною міною.

"Шатай". Востаннє помітний рух біля Глибокого був у травні, коли Україна закріпила 3,8 кв. км. Бої тривають щодня, ймовірно, тому що до Харкова лише 25 км, і росіяни постійно шукають будь-які ознаки слабкості. З цієї ж причини потужна 13-та бригада залишається перед Харковом, щоб миттєво "латати" будь-які тріщини в обороні. New York Times розповідає історію одного бійця з цього сектора.

Олександр пройшов снайперську підготовку у 2005 році, позивний "Шатай". 2025 рік він починав каменярем. Навесні отримав повістку у 40 років. Бригада "Хартія" запропонувала йому місце. Він чув про їхню зневагу до радянських тактик, відкриті підходи та репутацію інноваторів і погодився. Після навчання його відправили до Липців.

Якщо надто довго лишатися на позиції, тебе виявлять. Якщо рухатися, шанс бути виявленим теж зростає. Олександр із трьома бійцями переміщувався до іншої позиції в дачному масиві, коли неподалік розірвалася 120-мм міна. Наступний снаряд впав ще ближче. Піднявши голову, вони побачили російський дрон, що коригував вогонь. Зв’язатися з КСП не вдалося – частоту заглушили.

Вони побігли до найближчої дачі. Олег і Шустрий добігли до будинку, а Олександр лишився під деревами за 15 метрів. Міни пішли "на ураження", понад 20 розривів накрили район. Дача отримала прямі влучання, потім по ній ударив дрон. Почувши крики, Олександр гукнув: "Хлопці! Ідіть на мій голос!" До нього добіг Шустрий з переламаною лівою рукою і відкритим біцепсом, сказав, що Олег загинув. Четвертий, Тімоха, прийшов із переламаною лівою кистю. Наклавши турнікет на Шустрого, вони розосередилися, щоб один розрив не накрив усіх. Зрештою обстріл стих, і троє вцілілих відійшли до своїх.

За дві ночі Олександр очолив патруль, щоб забрати Олега. Те, що змогли знайти, поклали в мішок і донесли до стежки, де наземний дрон UGV забрав тіло. Після завдання йому дали відпочинок за рекомендацією психолога, він поїхав додому на три дні. Перед від’їздом пообіцяв матері повернутися живим.

Повернувшись на передову у серпні, він із трьома бійцями вночі розкладали колючий дріт у відкритому полі, щоб сповільнювати російську піхоту. Їх помітив російський дрон, до найближчої лісосмуги було 300 метрів. Першим атакували Олександра: граната з дрона поранила ногу уламками. Дрон полетів бити товаришів, потім стихло. Він затягнув турнікет під коліном, спробував стати: права нога тримає, а кістки лівої зламані. Покликав побратимів, ніхто не відповів. До лісу 300 метрів, до світанку трохи більше трьох годин.

Він зняв частину захисного спорядження, лишив гвинтівку, узяв лише накидку, ліхтарик, запасний турнікет, цигарки та телефон. Ніж теж залишив, на випадок, якщо доведеться відрізати ногу.

Від спеки напередодні він був зневоднений, крововтрата і напруга лише погіршували стан. Щоразу, як чув дрон, згортався клубком під накидкою, щоб зменшити тепловий слід. Коли стихало, знову повз. Інколи здавалося, що не дотягне, але розлучений батько згадав про 11-річну доньку і подумав, що мусить бути на її весіллі. Повз далі: відштовхуючись правою ногою, то на спині, то на грудях чи боці.

Коли на обрії світало, він побачив, що в місці, де зап’ястя переходить у долоню, сочиться кров – рана, яку він не помітив через адреналін. Кулак стиснути не міг. Світло також висвітило рюкзак просто перед ним, майже біля краю лісосмуги – його покинув хтось із патруля, тікаючи від дрона. Доповз, порився – знайшов півтора літра води. Половину випив, потім кидав пляшку вперед і повз до неї, повторюючи це. Тоді прилетів квадрокоптер. Він накрився пончо, але той завис над ним і світив прожектором. Здалося, це кінець.

Олександр думав, що сам, але український дрон із тепловізором бачив атаку і відхід трьох його товаришів. Він також помітив його повзком у полі. Пілоти Аферист і Каспер підняли дрон із гучномовцем і записаним повідомленням: "Шатай, повзи до укриття у напрямку світла". Повідомлення лунало знову й знову. Олександр майже дістався лісосмуги, коли його знайшов російський дрон-камікадзе і атакував.

Αферист побачив, що удар пройшов за десять метрів, і зрозумів: Олександра врятувала недосвідченість російського пілота. З’явився ще один російський дрон, завис над Олександром, готуючись скинути боєприпаси. Квадрокоптер Афериста завис вище, він кинув апарат униз, щоб таранити ворога. В останню мить російський пілот відвернувся та уникнув зіткнення. Аферист розвернувся для повторної атаки, але російський дрон скинув боєприпаси вхолосту й утік. Вони спостерігали, як Олександр дістався дерев. У підвалі за багато кілометрів від поля бою Аферист та Каспер дали п’ять і обійнялися.

Оскільки приховати всі оборонні позиції було неможливо, бригада "Хартія" облаштувала кілька траншей, бліндажів і хибних позицій, щоб російські пілоти гадали, де справжні. Олександр заповз у фальшиву кулеметну позицію і завмер, дивуючись, що досі живий. Зрештою почув, як кличуть "Шатая", відповів. Підійшли двоє. Оцінивши стан, підняли його під руки, і, підстрибуючи на правій нозі, він із ними за п’ять хвилин дістався іншої позиції.

Це вже була справжня 12,7-мм кулеметна точка з накритим бліндажем, двома нарами та запасами їжі, води та цигарок. Щоб знищити таку позицію, потрібне пряме влучання та велика кількість вибухівки. Медик оглянув і сказав, що ногу, яку він уже збирався відрізати, можна врятувати.

За тиждень до того в цьому бліндажі лежав боєць із відірваною міною ногою. Через критичну втрату крові ризикнули провести евакуацію вдень, і за кілька годин він отримав медичну допомогу. Стан Олександра був стабільний, тож вирішили почекати з евакуацією, здійснити її під прикриттям дощу, який обіцяли синоптики.

Екіпаж, який працює з наземними дронами для 13-ї бригади, ходить у шортах, футболках, скейтовому взутті, а дехто навіть довгу білу сукню. Десь поблизу Харкова вони ремонтують, збирають і переналаштовують дрони під різні завдання. Ведуть перелік своїх апаратів і викреслюють назви тих, що втрачено на передку.

Рух міг обернутися смертю, тож усі мочилися в пляшки. Дефекація була ризикованою. Оскільки для Олександра це було особливо складно, йому дали протидіарейний препарат, що уповільнює травлення. Дощі, що прогнозовано прийшли, розмочили ґрунт: UGV міг загрузнути або перекинутися на нестійкій землі. Три дні Олександр тримався на знеболювальних і антибіотиках, і тепер його нелікована нога була під загрозою некрозу. Ще нагальніше непокоїв набряклий і болючий живіт. Довелося ризикнути і спорожнити кишечник: його вивели нагору, і він полегшився в поліетиленовий пакет. Увесь непотріб і відходи треба ховати, щоб не демаскувати позицію.

Вночі четверо солдатів перенесли його на ношах в інше місце. Туди мав прибути наземний дрон, щоб забрати його.

Пілоти наземного дрона за багато кілометрів звідти вмостилися в зручні крісла на довгу місію. Поруч – переговорна з декоративними рослинами, еспресо-машина, шахи, Bluetooth-колонки та миски зі свіжими фруктами. Так задумано. Керівник безпілотних сил "Хартії" хоче притягувати найрозумніших бійців молодших за 25 і вважає, що виживання України залежить від культури інновацій, а не конформізму. "Вони повинні думати, що працюють в ІТ-компанії, і що вони набагато розумніші за росіян, які заслуговують померти як собаки в окопах", – сказав він.

Маршрут UGV почався асфальтованою дорогою за 10–20 км від боїв. Повз порожні зупинки, темні крамниці та будинки він рухався на північ, а двоє бійців на електровелосипедах – на південь. Над ним летів розвідник – квадрокоптер під управлінням Афериста і Каспера. Але їхню позицію вирахували, і російський дрон "Молнія" влучив у їхню будівлю та підпалив її. У підвалі вони захлиналися димом, тож місію передали іншій команді.

UGV увійшов до Борщової, де дороги прикрито протидронними сітками. Він наздогнав інший наземний дрон і якийсь час ішов поруч, а потім розійшлися на різні завдання. Зрештою з’їхав із дороги на стежки. Минув рештки кількох із 14 UGV, втрачених за місяці попередніх рейсів. Дістався річки Липець, де було багато переправ. Пілот планував перейти земляною дамбою з водопроводом, але з часу останньої місії її знищив російський коригований артснаряд. Переправився в іншому місці та о 01:00 дістався точки зустрічі. Пілот підвівся з крісла, затягнувся вейпом, розім’явся і став чекати.

За годину в полі зору камери з’явилися двоє бійців і розвантажили припаси, що привіз дрон. Ще за 11 хвилин підійшли ще двоє з Олександром, допомогли йому перелізти у вантажне відділення і накрили кевларовою ковдрою. Було 02:18, вони відставали від графіка і поспішали знайти безпечне місце до сходу сонця.

За 20 хвилин дрон покинув відкрите поле і рушив стежкою. Прискорившись за 40 хвилин дійшов до болота і зробив паузу, поки пілот оцінював ризики. Потім піднявся на берег річки і до 03:30 вийшов на асфальт. За півгодини розвиднялося, і в небі з’явиться більше російських дронів. Дрон рухався з максимальною швидкістю 14 км/год.

Рано вранці Олександра переносять з дрона з кевларовою ковдрою на каталку та у швидку допомогу.

Коли почало сіріти, вони дісталися до асфальтованої дороги, накритою протидроновими сітками. У небі справді з’явився дрон – український. Невдовзі на дорозі з’явилася "швидка", що чекала на нього. Екіпаж переклав його на ноші та заніс до машини. За лічені хвилини лікарі вже оглядали його на стабілізаційному пункті, майже через 99 годин після поранення.

У харківській лікарні Олександрові під’єднали систему вакуумної терапії рани, що видаляє рідину, тканинні рештки та бактерії, а також покращує кровообіг і стимулює ріст тканин. Йому врятували життя і ногу, і він повністю одужає.

Вранці наступного дня прийшла мама. "Я обіцяв тобі, що лишуся живим, – сказав він, обіймаючи її у відповідь. – І я це зробив".

Мілове. Два тижні тому росія просунулася приблизно на кілометр біля Мілового та Кам'янки. Минулого тижня вона продовжила просування поблизу Бологівки.

Куп'янськ. росіян атакують на півдні Куп'янська. Через брак піхоти у лютому 2023 року ЗСУ перевели значну частину персоналу забезпечення Повітряних сил до новоствореної Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил. Зараз вона штурмує росіян у Куп'янську.

росія атакує наземні дрони, повітряні дрони, гармати, вантажівки та інші цілі навколо Піщаного.

Терни. Оборонні лінії утримуються лише завдяки локальним контратакам. У секторі 3-го корпусу для цього залучають взводи 3-ї штурмової бригади. Великі територіальні здобутки це не дає. У Рідкодубі невелика контратака навіть не повернула все село. Але вона стабілізує лінію і дає місцевим підрозділам час відновити укріплення.

росіяни зайшли в Карпівку. 3-тя бригада вислала групу, щоб їх вибити. Тим, хто дивиться відео, уявіть, що ви спускаєтеся сходами в підвал або заходите в різні кімнати будинку, де може бути ворожий солдат зі зброєю, здатною пробити стіни. Частина групи зіштовхнулася з п'ятьма росіянами на відстані 20 метрів, а ті вирішили, що перед ними свої, і спитали, з якої вони роти, що стало фатальною помилкою. Був щонайменше один легко поранений українець.

Костянтинівка. росія продовжує атакувати з Яблунівки. Цей штурм зупинила артилерія. В Олександро-Шультиному виявили ціль, гідну того, щоб витратити на неї наземний дрон з великою кількістю вибухівки.

Двоє росіян прорвалися до південного краю Костянтинівки і були атаковані дронами. Одна з атак у цій серії прийшлася по російській позиції на 500 метрів далі на північний захід.

Україна захопила 76 Т-80БВ. 5-та штурмова бригада використала два з них і, скориставшись хмарністю, знищила будівлю з російською штурмовою групою.

Від початку війни завжди є невелика кількість людей, які відмовляються залишати свої домівки попри смертельну небезпеку. Дуже часто поліцейські підрозділи "Білий Янгол" ризикуючи життям вивозять їх пізно, вже під кінець боїв. В Авдіївці за тиждень до падіння міста лишалися кілька сотень цивільних без світла протягом місяців. У Покровську досі лишається близько тисячі людей, і "Білим Янголам" заходити в місто надто небезпечно. Із 67 000 у Костянтинівці лишається 5 200. З еволюцією дронової війни "Білі Янголи" можуть заходити в сектор лише за окремих умов. Навіть тоді – не в саму Костянтинівку: евакуаційні точки доводиться призначати на околицях. Гуманітарний мікроавтобус із пресою заїхав у місто, і людей з нього встигли вивести за три секунди до удару дрона. Вже понад десятиліття є люди, зазвичай літні, які чекають приходу росіян і провину за руйнування покладають на українську владу. У цьому випадку вони видали російській журналістці місце розташування "іноземного підрозділу", що воює за Україну. Насправді це був український підрозділ, який, як і вона, розмовляв російською.

23 жовтня російський дрон вразив автівку у Краматорську, за 16 км від лінії фронту. Загинули журналіст і оператор, ще одну журналістку тяжко поранено.

Покровськ. Боєць 79-ї десантно-штурмової бригади вступає в бій і знищує трьох росіян на відкритій місцевості. Двоє росіян уражені дроном на залізничних коліях. росіяни демонтують дорожнє укріплення на південній околиці міста.

Символізм важливий для морального духу військових і цивільних, тому 425-й полк "Скала" відправив команду з підтримкою дронів, щоб дістатися до будівлі міської ради, зачистити її та вивісити український прапор. Місця проведення операцій "Скали" позначені на мапі синім...

…можна сперечатися: будівля ніколи не була під російським контролем, але новина настільки приємна, що Генштаб не втримався…

Український військовий уже здавався трьом росіянам, коли втрутився український дрон. Позначено на мапі фіолетовим.

Монтаж епізодів роботи підрозділу "Тімур" у Покровську зосереджений довкола заводу "Електродвигун". Позначено зеленим на мапі.

російський авіаудар по Мирнограду. Український дрон не здетонував на півночі Мирнограду. російського військового атаковано і на півдні і на півночі міста. Невелику бронетанкову атаку зупинено за 500 метрів на схід від міста.У Новоекономічному ПТРК "Корнет" вразив українську позицію.

рожеві крапки позначають місця розташування російських військ за відео. Сині – місця де діяли військові "Скали". Зелена – де підрозділ "Тимур" утримував завод, перебуваючи в оточенні. Фіолетова крапка – місце, де українського бійця брали в полон, коли український дрон атакував росіян.

Дві російські БМП знищені на схід від Разіна.

За останній місяць Центр спеціальних операцій "Альфа" має відеодокази вбивства 1500 росіян, а також знищення 20 танків, 62 бронемашин, 39 артсистем/РСЗВ, 10 систем ППО, 8 засобів РЕБ, 532 автівок, 592 ворожих позицій/укріплень, 2 складів боєприпасів і 1 складу палива. За останній рік вони вбили 9500 росіян і пошкодили або знищили 255 танків, 433 бронемашини, 343 артсистеми/РСЗО, 78 зенітних комплексів, 12 засобів РЕБ, 4533 автомобілі, 3824 позиції/укріплення та 65 складів боєприпасів/ПММ.

Якщо придивитися, поле біля Покровська мерехтить від волоконно-оптичних кабелів.

Багато цивільних, які залишилися в Покровську або евакуювалися наприкінці боїв, – літні люди, але одна жінка вирішила виїхати 10 вересня на велосипеді, бо була на дев'ятому місяці вагітності і термін пологів наближався. Військові 25-ї бригади, яка тримає оборону на південному сході котла, кажуть, що вона обрала найнебезпечніший маршрут дорогою через відкрите поле, тож бійці провели її безпечнішим маршрутом. Вони зустріли два дрони, але один втратив керування через придушення або обрив оптоволокна, а інший промахнувся.

Новопавлівка. 37-а окрема бригада морської піхоти зачищає комплекс в Іванівці. 46-а окрема аеромобільна бригада зірвала російську механізовану переправу через річку.

Гуляйполе. 20-й корпус і далі страждає від тих самих проблем: підрозділи, що втрачають позиції, не повідомляють про невдачі командирам або сусіднім частинам, тож росіяни просуваються через утворені розриви. Підрозділ, який відчуває загрозу оточення, самовільно відходить, і росіяни знову проходять через проломи. Війська знімають зі стабільних секторів, щоб "латати" інші, і тоді та стабільна ділянка також стає хиткою через нестачу особового складу.

Є деякі українські підрозділи, які діють компетентно, але їх підриває некомпетентність сусідів. Трапляються контратаки, які відновлюють оборону на одній невеликій ділянці, але це виявляється марним через крах сусідніх оборонних позицій. Доки ці проблеми не будуть розв’язані, підготовлені рубежі та вигідна оборонна позиція мало що дають.

Двоє росіян перетнули річку Янчур і зайняли будівлю на західній околиці Успенівки.

Херсонщина. Двоє росіян загинули на колишньому острові в пересохлому Каховському водосховищі, приблизно за 8 км на захід від Кам'янського.

росія. Щойно здається, що в Україні "краще" вже бути не може, з росії надходять ще кращі новини. Розумієте: з тієї країни взагалі немає поганих новин. Усе просто ідеально.

…особливо коли всю опозицію змусили замовкнути – чи то розстріляли на якомусь мосту, чи то вона так швидко випала з вікна, що вже й стріляти не було по чому. Тоді навколо тиша, сонце, молоко і мед, мир і любов.

А між іншим трапляються феєрверки – звісно ж, на честь свята.

Уражені НПЗ в Стерлітамаку, Волгограді, Саратові та Ярославлі. Кстовський НПЗ ремонтували після нічної атаки. Підпалено нафтобазу в Шахтарську.

Стерлітамацький нафтохімічний завод у Башкортостані охопила пожежа. Згорів склад пластику у Ростові. "Атеш" спалив силовий трансформатор будівлі ФСБ у Брянську, знищив машину зв’язку у Ростові та релейну шафу на вежі зв'язку.

Деякі нахабні читачі можуть зараз зауважити, що, понівечивши російську нафтову промисловість, геніальні стратеги в Києві переключилися на альтернативні цілі. Відповідно, перед ударом по Орловській електростанції лунав звук ракети. Була вражена одна з найбільших електростанцій росії в Костромі, а також електростанція у Воронежі. Були вражені підстанції в Железногорську, Усмані, Владімірє, Фролові та Рильську.

Але не сумнівайтеся: тільки вороги України можуть подумати, що бити по російській енергомережі – погана ідея. Бачите, після 3,5 року російських ударів по українській енергосистемі остання "виведена з ладу". Завдяки Зеленському, Єрмаку та всім призначеним ними посадовцям, які нічого не зробили для додаткового укріплення мережі, вона сильно пошкоджена… хоча все ще функціонує. Це робить очевидним: з огляду на те, що територія рф і її населення лише трохи більші, ніж в України, енергомережа росії лише мінімально більша за українську. Відтак, цілком очевидно: такі атаки гарантовано будуть надзвичайно ефективними.

...через 10-15 років...

Тому ідея припинити удари по російській нафтовій промисловості і переключитися на електроенергетику інакше як блискучою назвати не можна.

За одну ніч було атаковано вісім електричних підстанцій, п'ять з яких було вражено. Також пошкоджено нафтовий термінал у Туапсе.

Нафтопровід двічі уражений, буксир знищили, а шість танкерів пошкодили. Іноземний екіпаж зняв 12-хвилинне відео з переговорами між адміністрацією порту та пошкодженими суднами.

Так, це була ще одна блискуча українська операція. Адже коли б’єш по нафтотерміналу, вкрай важливо нищити буксири й танкери, а не сам термінал. Або, якщо вже й бити по трубопроводах, то двома дронами, а рештою по кораблях. Так можна бути на 1000% впевненим, що росіяни швидко замінять пошкоджені судна, легше полатають труби, і продовжать роботу, наче нічого й не сталося. Сама ідея такого роду операцій варта престижної премії Саддама Хусейна за видатні військові досягнення десятиліття (якщо не століття).

Пожежі палали і на світанку. Деякі з них вночі були дуже інтенсивними. Чутно було чимало кулеметних черг.

Але, зачекайте, зачекайте... є ще стільки причин для святкування: хоч як важко повірити, та це можна перевершити! Генії-стратеги в Києві ще більше розпорошили свої зусилля ударів – одна з найяскравіших ідей у військових науках (якщо є сумніви, запитайте в Пакистану: там знають краще, особливо від травня цього року), додавши до списку цілей російський "тіньовий флот". Тим часом результати просто фантастичні.

Кількість танкерів, що завантажуються, зменшилася кілька тижнів тому, а обсяги російської нафти, що зберігаються на танкерах, з серпня зростають. Нафто-газові доходи росії у жовтні знизилися на 27%, а надходження від податку на видобуток корисних копалин – на 26%.

Інші новини з росії…

"Уралвагонзавод", що виробляє бронетехніку та вагони, скоротить персонал на 10%. Ашинський металургійний завод припиняє випуск товарів широкого вжитку і звільнить 376 працівників, аби зосередитися на спеціальних сплавах, товстолистовій сталі та електротехнічній сталі для оборонки, авіації, ядерної галузі та нафтогазу.

росія надає вкрай мало інформації про зниклих безвісти військових, тож 144 138 російських родин звернулися до України. Звертаються далеко не всі, отже реальна кількість зниклих значно більша. У січні 2024 року Україна запустила програму "Хочу знайти" і підтвердила, що 3 017 росіян потрапили в полон, із них 1 922 вже обміняли. Лише в жовтні подано 9 243 нові запити, близько 300 на день, і підтверджено полон 159 загарбників. Серед полонених 42% кажуть, що пішли воювати за гроші, 25% – щоб уникнути кримінальної відповідальності чи "очиститися" від вироків. Серед взятих у полон у жовтні 2% мали вищу освіту, 53% середню; 45% обмежилися початковою школою.

російський блогер стверджує, що, незважаючи на створення "Рубікону", росія відстає від України у розробці та організації безпілотників.

24 члени родини путіна займають державні посади, що значно перевищує кількість таких осіб серед попередніх російських/радянських лідерів.

Якщо ви вважаєте, що офіційний Київ перевершує офіційну Москву у сфері пропаганди, на жаль, це не так.

росія заявила, що знищила 16-ту механізовану бригаду України під Куп'янськом. Це така ж правда, як і те, що "гелікоптерний десант" Буданова на Покровськ змінив перебіг тієї битви.

…бо жодної 16-ї бригади в секторі Куп’янська немає.

Ба більше, в усій Україні немає 16-ї бригади: вона ніколи не існувала.

Озброєння. Ще кілька місяців тому американські ЗМІ робили все можливе, щоб створити цілком інше враження, але зараз SAMP/T демонструє кращі результати, ніж Patriot, особливо проти ракет "Іскандер".

Проаналізувавши профілі польоту ракет "Іскандер" і результати перехоплень Patriot, росія змінила час, вектори наближення і тригери маневрування, щоб "Іскандери" пролітали через ослаблені ділянки зони ураження Patriot. Такі ж зміни профілю польоту "Іскандера" не дають аналогічного ефекту на SAMP/T, який використовує інші частоти радара, інші методи сканування і має менше сліпих зон, ніж Patriot. Ракета SAMP/T також має інші льотні характеристики, ніж ракети Patriot.

Звісно, Patriot цілком може нівелювати ці коригування "Іскандерів", за умови отримання власних оновлень програмного забезпечення.

НАТО нарешті виробляє більше боєприпасів, ніж росія. Альянс має ціль підвищити витрати до 5% від ВВП... до 2035 року. 3,5% – власне оборонні видатки і 1,5% – інфраструктура. Це підвищення відносно домовленості 2006 року витрачати 2% ВВП на оборону – цілі, якої ніколи не досягали всі члени. У середньому по Альянсу показник становив 1,43% у 2014 році. До 2024 року, після двох років відкритої війни, середній показник зріс до 2,02%.

Велика Британія передала Україні чимало старої техніки, зокрема всі 99 своїх гармат AS-90, 28 гаубиць M109, 54 буксирувані гаубиці 105 мм та 500 різних броньованих машин.

Компанія Wild Hornets, що виробляє дрони, використовує понад 350 3D-принтерів.

Відео із перехопленням двох російських ракет системою ППО Raven.

