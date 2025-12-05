Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині тисячі школярів вийшли на протести проти реформи військової служби

05 грудня 2025, 21:57
Фото: Gelty Images
Наймасовіші акції відбулися у великих містах: у Берліні зібралося близько 11 тисяч людей, у Гамбурзі — до 5 тисяч.

По всій Німеччині в пʼятницю, 5 грудня, тисячі школярів і студентів вийшли на вулиці, протестуючи проти реформи військової служби, яку цього тижня ухвалив Бундестаг.

Про це повідомляє Tagesschau.

У Магдебурзі учасники виступали проти курсу на "боєздатність", наголошуючи, що держава має інвестувати передусім в освіту, а не у зброю. Протестувальники критикували владу за те, що молодь не була залучена до обговорення реформи.

Наймасовіші акції відбулися у великих містах: у Берліні зібралося близько 11 тисяч людей, у Гамбурзі — до 5 тисяч. Демонстрації пройшли також у містах Північного Рейну-Вестфалії, Саксонії, Баварії, Баден-Вюртемберга та Гессена. За даними організаторів, протести відбулися майже у 90 містах.

Попри заклики учнівських організацій підтримати страйк, частина шкіл не відпускала дітей. У Берліні та Бранденбурзі школярів попередили, що участь у протесті під час занять буде зарахована як "неявка без причини".

Прийнята реформа набуде чинності наступного року. Вона передбачає обов’язкову медичну перевірку та заповнення анкети для всіх 18-річних чоловіків. Сама служба в армії залишається добровільною, як і право на відмову від неї.

Міністр оборони Борис Пісторіус, коментуючи події, заявив, що вважає протести "крутими", оскільки вони демонструють активну позицію молоді та готовність висловлювати свою думку.

Після початку повномасштабної війни росії проти України низка європейських країн переглянула свої підходи до військової служби:

Латвія з 2023 року відновила обов’язковий призов для чоловіків 18–27 років.

Хорватія, яка скасувала призов у 2008 році, ухвалила рішення відновити строкову службу з 2026 року.

Швеція та Литва ще після 2014 року повернулися до обов’язкової або частково обов’язкової моделі служби.

Франція з наступного року запустить нову форму служби тривалістю 10 місяців, а повноцінно добровільна служба запрацює з 2026 року.

Німеччина, своєю чергою, не повертає повноцінний призов, але створює систему добровільної служби з додатковою мотивацією для охочих.

Німеччинапротестивійськові

