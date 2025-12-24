США посилили присутність у Карибському басейні літаками спецоперацій – WSJ

Літаки перевезли військовий персонал і обладнання.

Велика кількість літаків США з військами спеціального призначення, а також вантажних літаків була перекинута цього тижня до Карибського басейну. Літаки також переправляли обладнання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання, за даними американських посадовців та відкритих джерел інформації про польоти, з'ясувало: до Карибського басейну в понеділок перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американського літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Ще відомо, що до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Американський посадовець повідомив WSJ, що ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які типи військ і обладнання перевозили літаки, джерело не уточнило.

При цьому відомо, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл - 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.

Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.