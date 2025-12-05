Понад 40 держав ОБСЄ засудили атаки росії на енергетичну інфраструктуру України

Це "призводить до значних жертв серед цивільного населення.

Понад 40 держав Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у пʼятницю засудили цілеспрямовані атаки росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

У заяві йдеться, що росія завдає цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Це "призводить до значних жертв серед цивільного населення, масштабних руйнувань житлової та енергетичної інфраструктури й спричиняє аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів країни", додали держави.

Окремо вони вказали, що цілями атак рф є об’єкти електроінфраструктури, які Міжнародне агентство з атомної енергії визначає як ключові для зовнішнього живлення ядерних установок.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо систематичні удари росії по цивільній інфраструктурі. Незаконне спрямування атак проти цивільного населення та цивільних об’єктів є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема принципу вибірковості, закріпленого в Женевських конвенціях, і може становити воєнні злочини", – йдеться в заяві.

Держави ОБСЄ закликали притягти росію до відповідальності за свої дії, а москву – "припинити атаки проти України та серйозно залучитися до справжніх переговорів".