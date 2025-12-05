Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ірландія розслідує проліт невідомих дронів під час візиту Зеленського

05 грудня 2025, 18:21
Ірландія розслідує проліт невідомих дронів під час візиту Зеленського
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін повідомив у пʼятницю, що проінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RTÉ.

Під час виступу на засіданні Британсько-ірландської ради у Уельсі Мартін зазначив, що наприкінці грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент із дронами.

"Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, що стосується морських питань і дронів", — сказав премʼєр.

За словами Мартіна, операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського минула "особливо добре". Її результати проаналізують у контексті протидії дронам. Водночас премʼєр відмовився коментувати, чи причетна до інциденту росія, зазначивши, що утримається від заяв, поки не буде здійснений повний аналіз.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна. За даними джерел, дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який було таємно розгорнуто біля Дубліна.

Нагадаємо, під час офіційного візиту президента Зеленського до Ірландії було підписано дорожню карту партнерства на наступні п’ять років між двома країнами.

ірландіядрониВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється