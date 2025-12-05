Ірландія розслідує проліт невідомих дронів під час візиту Зеленського

Чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін повідомив у пʼятницю, що проінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє RTÉ.

Під час виступу на засіданні Британсько-ірландської ради у Уельсі Мартін зазначив, що наприкінці грудня відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому обговорять інцидент із дронами.

"Достатньо сказати, що з початку війни в Україні спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, що стосується морських питань і дронів", — сказав премʼєр.

За словами Мартіна, операція з гарантування безпеки під час візиту Зеленського минула "особливо добре". Її результати проаналізують у контексті протидії дронам. Водночас премʼєр відмовився коментувати, чи причетна до інциденту росія, зазначивши, що утримається від заяв, поки не буде здійснений повний аналіз.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Зеленським, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна. За даними джерел, дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії LÉ William Butler Yeats, який було таємно розгорнуто біля Дубліна.

Нагадаємо, під час офіційного візиту президента Зеленського до Ірландії було підписано дорожню карту партнерства на наступні п’ять років між двома країнами.