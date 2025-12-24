Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зробив перший крок до компромісу щодо Донбасу – WP

24 грудня 2025, 20:34
джерело president.gov.ua
На це повинна погодитись і росія.

Президент Володимир Зеленський представив нову рамкову версію мирного плану, у якій допустив виведення військ з Донбасу для створення демілітаризованої зони, якщо росія погодиться зробити те саме. Український лідер зробив перший крок до будь-якого компромісу щодо питання території у регіоні, повного контролю над яким вимагає росія, аналізують журналісти The Washington Post.

Питання території, зазначають у WP, залишається одним з найбільш суперечливих. 20-пунктний проєкт, озвучений Зеленським, далеко не остаточний і не був узгоджений Росією.

Документ чітко вказує на те, що Київ продовжує виступати проти ідеї виведення військ зі сходу, але розгляне можливість цього, якщо москва зробить те саме. Як вказав Зеленський, метою буде створення вільної економічної зони, яка не контролюватиметься жодними військовими.

"Однак будь-яка така угода вимагатиме проведення національного референдуму, який буде важко організувати без дотримання режиму припинення вогню. Це також вимагатиме від Росії згоди на цей та інші пункти документа, що залишається малоймовірним", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, Bloomberg писав, що озвучений Зеленським мирний план москва розглядає як відправу точку для переговорів. Проте кремль наполягатиме на серйозних змінах до документа, у якому відсутні ключові для росії положення. Зокрема, росіяни захочуть більших обмежень для ЗСУ та гарантій для російської мови в Україні.

