росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала новий повітряний теракт – Зеленський

Президент нагадав, що Україна вже вчетверте зустрічає Різдво в умовах повномасштабної війни.

Україна вдячна Папі Римському за ініціативу встановити 24-годинне перемир’я на Різдво, однак росія не лише відхилила цю пропозицію, а й здійснила чергову масовану атаку по українській території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна цінує постійну увагу Папи Римського Лева XIV до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни, та поділяє його розчарування через відмову росії погодитися на різдвяне перемир’я.

"Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева XIV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни росії проти України і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна вже вчетверте зустрічає Різдво в умовах повномасштабної війни — під ракетними та дроновими ударами, з відключеннями електроенергії та безперервними боями на фронті.

За його словами, росія не лише відмовилася припинити вбивства у святковий день, а й завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлень у низці регіонів, паралельно продовжуючи наступальні дії на фронті.

"росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі та продовжує штурми", — підкреслив Зеленський.

Президент закликав світових лідерів підтримувати мирні ініціативи та солідарність з Україною, подякувавши за позицію Понтифіка.

"Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності. Бажаю мирних свят кожній родині в усьому світі. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка святкує це свято в часи війни", — резюмував він.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив, що глибоко засмучений відмовою росії погодитися на припинення вогню на Різдво, та повторно закликав до запровадження "24 годин миру". Ідею різдвяного перемир’я також підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосивши на необхідності гуманітарної паузи.

Президент Зеленський раніше заявляв, що реалізація такої ініціативи повністю залежить від політичної волі москви. Втім, у кремлі вкотре відкинули пропозицію, заявляючи про «готовність до миру», але водночас продовжуючи ракетні удари та бойові дії проти України.