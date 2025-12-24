Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Папа Лев XIV розкритикував відмову рф від різдвяного перемир'я

24 грудня 2025, 09:44
Папа Лев XIV розкритикував відмову рф від різдвяного перемир'я
vaticannews
Лев XIV та світова спільнота закликають до хоча б одного дня тиші у війні.

Папа Римський Лев XIV висловив глибокий сум через рішення росії не підтримувати ідею припинення вогню на Різдво у війні проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час спілкування з журналістами у Кастель-Гандольфо понтифік зазначив, що саме відмова москви надзвичайно його засмучує. Він закликав людей доброї волі шанувати Різдво як день миру та висловив сподівання, що принаймні на 24 години по всьому світу може настати перемир’я. "Можливо, вони нас почують, і хоча б на один день у світі запанує мир", – додав Папа.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир’я. Він запевнив, що Київ підтримуватиме будь-яку ініціативу щодо припинення бойових дій. "Я не можу говорити за росію, але як президент України безумовно підтримую ідею перемир’я на Різдво", – зазначив Зеленський.

