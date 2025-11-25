Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл

У передмові до тижневика Дональда Гілла про основні події на фронтах російсько-української війни Том Купер розкритикував "вакханалію" довкола "мирного плану" Трампа. На його думку, європейці краще б зайнялися збільшенням постачання Україні зброї. А Україні Купер радить зайнятися реформуванням ЗСУ. Він наголошує, що путіну вигідно продовжувати війну чи до "остаточної перемоги" чи просто щоб не програти.

Вступ Тома Купера. Я навіть не можу назвати це "дурницею", настільки завзято всі ці ідіоти, які керують Україною, Європою та США, зайняті "мирним планом Дампфа". Причому цей план навіть як слід не передали росії (він лише "дійшов до Москви" неофіційними каналами три дні тому), але росія вже його відкинула. Але ж якщо вони витратять ще трохи часу на балачки про нього, то все ж так покращиться… просто не можу підібрати слова.

Ще один момент, "Україну чекає сувора зима": так, це правда. І це незалежно від того, завершилась би війна чи ні. І не лише цієї зими: більш як половина України вже зруйнована, і це не зміниться найближчим часом. Тому що, як було обговорено тиждень тому, власний уряд не спромігся захистити навіть нергосистему. На додачу до ганебних провалів майже в усіх інших аспектах управління і рішення жити в паралельному всесвіті, повністю відірвавшись від реальності, в якій воюють бійці ЗСУ.

І останній момент: незалежно від того, наскільки втомленими є Захід та Україна, ця війна лишається цілком життєздатною для Пуддінга (принаймні в осяжному майбутньому). росія виявилася дуже здатною адаптуватися до санкцій: створює нові гнучкі ланцюги постачання, залучає підтримку з Китаю, Північної Кореї та інших країн. Вона і далі купається в грошах від енергетичних доходів, а влада Пуддінга тримається міцно. Не дивно, що він не має жодного стимулу обмінювати війну та створені ним самим жорсткі факти на будь-які західні обіцянки та марні надії.

Колективна відмова зомбованих ідіотів визнати цей факт та їхня відмова діяти рішуче й організовано лише поліпшує позицію Пуддінга.

Але ж як чудово, що тепер кожна балакуча голова від Анкориджа до Варшави може пояснювати, що вона занадто зайнята "переговорами", щоб опікуватися реформуванням збройних сил України чи посилювати їх серйозними поставками зброї та амуніції.

Кому взагалі потрібна армія від час війни і з якого дива це має бути важливо?

Гаразд. Припустімо, що армія на війні неважлива: у Заходу ж такий багатий досвід у цьому плані… Скажімо, набагато важливішою є зростаюча інфляція в росії, бо вона потенційно може викликати соціальні проблеми. Тоді чому немає цілеспрямованих дій, щоб домогтися серйозного зростання цін на продукти харчування в росії?

Авжеж: це негуманно. Так нецивілізовано, на відміну від поставок такої кількості високопотужних боєприпасів до Ізраїлю, що він засипав сектор Гази еквівалентом восьми "хіросімських бомб": це було не лише "цивілізовано", а ще і "шляхетно". Саме тому удари України по нафтопереробній галузі росії виглядають набагато краще. Настільки краще, що Захід робить майже нічого, аби допомогти корумпованим посадовцям у Києві розгорнути такі операції, зменшити нестачу вибухових речовин через (нарешті) серйозне нарощування їхнього виробництва чи, принаймні, змусити Київ зосередитися на таких цілях…

Гаразд, якщо Захід так переповнений фінансовими "експертами", то чому б не вжити заходів, які б посилили фіскальні проблеми росії, щоб обмежити її спроможність проводити мобілізацію за рахунок фінансових стимулів? …які, до речі, як вважається, можуть змусити Пуддінга запровадити обов'язкову службу, яку всі на Заході вважають здатною викликати суспільне невдоволення його режимом?

Звісно, це недоречно, бо все ще дешевше продовжувати купувати російську нафту, навіть якщо через Індію чи якогось іншого посередника…

…зупинюся тут: очевидно, ми не лише занадто втомлені, а ще й маємо занадто багато чудових виправдань та кращих справ, щоб думати про те, як виграти цю війну…

Нема проблем. Замість цього перевіримо альтернативні варіанти: як закінчити цю війну.

1. росія спричиняє колапс ЗСУ

Немає сумнівів, що у тісній співпраці з корумпованими некомпетентними посадовцями в Києві, ці "тупоголові командири" в Москві упевнено рухаються до розгрому Збройних сил України. Звісно, ми можемо і далі насміхатися з того, які ж дурні росіяни, яким так важко це зробити. І продовжувати святкувати їхні жахливі втрати. І їхню погану підготовку та брак необхідних навичок всрф, водночас очікуюючи, що цей озброєний натовп вторгнеться в НАТО, захопить балтійські держави, Фінляндію та Швецію… перш ніж рушити до Парижа? Принаймні на Берлін.

Справа в тому, що російське виробництво дронів не лише перевершує українське (та її "союзників") за кількістю, але є централізованим та адаптивним, сконцентрованим на збільшенні і кількості, і якості. В результаті всрф має не тільки кількісну, а і дедалі більшу якісну перевагу. Як "добре", що так стільки "найкращих мізків" НАТО вже втомилися і від України, і від дронів: це дуже обнадійливо на випадок, якщо росія переможе Україну, а потім продовжить рух на північ і захід... Не можу сказати.

Але я відволікся… Суть у тому, шо потік допомоги та озброєння США Україні скорочується, і треба виходити з того, що він припиниться. І навіть зараз Вашингтон постачає лише те, що пообіцяла адміністрація Байдена, а цього і тоді було безнадійно мало. Так, Європа нарощує виробництво та збільшує допомогу, ще й купує додаткову американську зброю для передачі Україні. Але європейська підтримка неорганізована і поставляє набагато менше. Навряд чи вона зможе замінити американську навіть за п'ять років.

У поєднанні з відмовою Києва реформувати власні збройні сили це веде до постійної деградації ЗСУ. Настільки, що у якийсь момент протягом наступного року ЗСУ просто втратять спроможність продовжувати опір.

Але ж, звісно, Пуддінг тепер повинен відмовитися від ідеї продовжувати війну до "остаточної перемоги", наприклад, через розпад ЗСУ, а отже, капітуляцію Києва?

2. Безкінечна війна

Другий варіант: виходячи з досвіду В'єтнаму, Афганістану, Іраку, Малі та кількох інших місць, це те, що Захід любить найбільше. Безкінечна війна – це просто супер. Заради прибутку (навіть не "заради бізнесу"). Вона наповнює кишені і одночасно відволікає від відмивання грошей з кишень платників податків у кишені олігархії.

Просто… нескінченна війна – це чудова альтернатива і для Пуддінга. Так, звісно, це ж так "немислимо", так неймовірно для всіх цих високоосвічених та надзвичайно красномовних експертів на Заході, але факт у тому, що він може продовжити воювати просто не програючи – це саме те, що Захід дозволяє йому робити не лише 3,5, а вже 11 років.

Бонус (для Пуддінга): у такий спосіб він ще і може спокійно чекати на свій наступний шанс, наприклад, у вигляді того, що славетні західні ліберальні демократії оберуть ще більш некомпетентних зомбованих ідіотів. Хто сказав, що Трамп – це найгірше, що може статися із Заходом? Вам не вистачає уяви, чи що?

Плюс: Україна і далі руйнується і залишається неспроможною вступити в НАТО та/або ЄС, тоді як Київ та Захід на 1000% гарантовано продовжать провалювати все, до чого дотягнуться.

…що, власне, знову підіймає питання: з якого дива Пуддінг має відступити і раптом погодитися на якийсь там мирний план Трампа? Цей план містить майже те саме, що умови Пуддінга від лютого 2022: він просто додає обіцянку безкарності путіна та росії, яку і так уже фактично дали.

3. Припинення вогню

Мухахаха!

4. Мирна угода

…вибачте, я досі сміюся з цього припинення вогню.

Висновки. Ми живемо у світі розсіювання уваги, політичних афер та постфактів. У світі ігор, якими відволікають від хліба. Але врешті значення мають холодні факти. Один із них полягає в тому, що Пудінгу і так подобається, як йдуть справи. У нього немає причин зупинятися. Насправді і Київ, і "Захід" підкидають йому все більше стимулів продовжувати. Можна стверджувати, що він на 1000% впевнений, що нищить росію на наступні сто років, але паралельно він так само впевнений, що увійде в історію як геніальний стратег, який усіх переміг і підніс "славу росії" вище за наші найсміливіші фантазії.

А, ви маєте на увазі, що "слава" на "Заході" нічого не важить?

Як добре, що ви мені про це нагадали. Тепер усе ясно! Ось чому всі впливові особи, їхні заяви постфактум та політичні махінації в соцмережах "не працюють"…?

Алілуя!

Передаю слово Дону Гіллу.

Огляд Дона Гілла. Українська піхота на передовій настільки розтягнута і малочисельна, що змушена сильно покладатися на дрони для спостереження та ураження російських військ. Щільний туман у багатьох районах України ускладнив роботу дронів і сприяє просуванню російських військ.

Мілове. У районах Сум і Харкова було небагато зафіксованої активності, але російські війська увійшли до Дворічанського і просунулися щонайдалі на 3 км. Два танки з 3-ї важкої механізованої бригади та дрони переслідували їх.

Куп'янськ. російські позиції на північ від Куп'янська зазнали ударів. Генштаб України заявляє, і росіяни це підтверджують, що українські війська також проводять контратаки на схід і північ від міста. І немає сумнівів, що українські війська діють на сході Куп'янська. Втім росіяни також діють у Куп'янську та по обидва боки річки Оскіл.

Мирні жителі намагалися евакуюватися потягом зі східного Куп'янську. Колії були пошкоджені російським обстрілом, щонайменше один цивільний загинув.

Лиман – Сіверськ. Мені (тобто Тому) ситуація в цьому секторі за останні кілька днів здається такою, ніби всрф проникли крізь передній край ЗСУ між Новоселівкою на півночі, через Лиман у центрі, аж до Сіверська – до такого рівня, що можна говорити про крах усього сектора.

Звісно, українські війська дають відсіч: без сумніву, вони чинять опір. Вони не вкинули позицій та не втекли. Але цей опір повністю дезорганізований, ведеться хаотично, по всьому фронту надто багато кризових ситуацій, а пожежних бригад надто мало. У той момент, коли єдиним способом зупинити російське проникнення могли б стати добре організовані, скоординовані операції, цей сектор нічого такого не демонструє. Не дивно, що росіяни "наступають скрізь".

Як це сталося?

Сирський повністю розтрощив структуру підрозділів ЗСУ, які три роки успішно утримувалии цей напрямок. Так, формально 20-й полк БпЛА, колишній батальйон К2, розгорнули спершу у полк, а потім у повноцінну бригаду. Але його передали до Сил безпілотних систем. Натомість Сирський забрав по два батальйони з 10-ї гірсько-штурмової та 54-ї механізованої бригад і, схоже, відправив кудись і 81-у аеромобільну бригаду.

Результат: для оборони самого лише Сіверська залишилося катастрофічно мало військ, не кажучи вже про утримання всього сектору від Новоселівки до Сіверська, особливо в умовах, коли туман серйозно обмежує роботу українських дронів.

Дональд Гілл у цьому питанні більш стриманий (або, краще сказати, "обережний"): він обмежується фіксацією того, що можна підтвердити візуально. Проте навіть цього достатньо, аби картина була красномовною. російські війська зазнають атак у Лимані. росіяни зайняли Ямпіль. Вони увійшли в Новоселівку та Ставки.

Далі на південь, українські війська потрапили в засідку на півдні Сіверська. Український бункер на східних підступах до Сіверська був зачищений, і росіяни ходили по селу. Вони також увійшли в Званівку і Платонівку.

У Лимані заарештували продавчиню крамниці за те, що передавала росіянам інформацію про своїх покупців і координати цілей для бомбардувань. Як завжди, СБУ завжди знаходить достатньо часу і можливостей для постановочних фотосесій…

На півдні Торського російський наземний дрон знищений українським ударним безпілотником.

Костянтинівка. На цій ділянці головком Сирський знову демонструє свою "геніальність" як воєначальника. Він напхав цей сектор ротами, повторю для наголосу: ротами, зібраними приблизно з 26 (+) різних батальйонів, полків і бригад. Більшість цих рот узяли зі стрілецьких батальйонів. Тобто з підрозділів, яким бракує кулеметів, мінометів, БпЛА, транспорту… і боєприпасів. Саме тому від концепції стрілецьких батальйонів усі інші українські командири відмовилися вже десь два роки тому. Але Сирський, звісно, "знає краще". На додачу ніхто там не має чіткого уявлення, хто взагалі є старшим, тобто неясно, хто здійснює загальне командування, усе це обіцяє зробити з Костянтинівки "другий Бахмут", тільки гірший.

Поки Генштаб України стверджував, що ЗСУ утримують село, росіяни захопили Іванопілля. росіяни зазнають атак на південно-східній околиці населеного пункту. 28-а бригада вразила низку російських цілей, зокрема на півдні Костянтинівки.

Покровськ. Оскільки Зєля/Єрмак, Сирський/Буданов, а отже, і Генштаб України впевнені, що весь Покровськ лишається під контролем України, російську піхоту помітили за 3 км на північ від міста і в Гришиному. Це означає, що будь-які спроби постачання або підкріплення Покровська чи евакуації поранених повинні проходити з використанням дронів та з урахуванням можливості присутності невеликих груп росіян на землі. Маршрут постачання/евакуації як для Покровська, так і для Мирногорада вузький і постійно під наглядом російських дронів, тож вздовж зелених ліній на мапі вже майже 50 спалених машин. 25-ту бригаду південніше Мирнограда відвели. 38-ма бригада морської піхоти в Мирнограді також потребує відведення. Кожен рух до або з Мирнограда повинен витримати російські дрони та невеликі російські групи, які займають сіру зону за ними.

росіяни продовжують гинути в Покровську і водночас продовжують просуватися. У будівлі на північній околиці міста їх зібралося достатньо, щоб привернути увагу української авіації.

…залишається тільки дивуватися, чому ПСУ ризикують цінними пілотами, винищувачами-бомбардувальниками і керованими бомбами, щоб завдати удару по будівлі в місці, яке нібито "утримується" ЗСУ…

Новопавлівка. Всі російські підрозділи, які прорвалися до Новопавлівки, були знищені або взяті в полон. Серед інших цілей був російський наземний дрон. За такими проникненнями зазвичай йдуть нові.

Гуляйполе. росіяни увійшли в Радісне і Веселе, тим самим перерізавши основний маршрут постачання для гарнізону ЗСУ в Гуляйполі.

росія. Станом на 2022 рік росія мала 405,7 метричних тонн золота. З того часу вона продала 57% цього запасу, залишивши 173,1 тонни. Це означає скорочення вартості резервів зі 113,5 млрд до 51,6 млрд доларів. Виторг від продажу золота Москва спрямувала на купівлю іноземної валюти, щоб стабілізувати рубль.

НПЗ в Орлі атакували вже втретє за два тижні, і, ймовірно, були задіяні ракети "Фламінго". НПЗ у Туапсе досі не працює, а після удару 11 листопада завод в Саратові не відновить виробництво до грудня. Також були уражені НПЗ в Самарі та Рязані. Був атакований газопровід в Ростовці.

Нафтотермінал у Новоросійську відновив роботу через два дні після атаки.

Була уражена електростанція "Шатура" поблизу Москви.

Американські ракети ATACMS з дальністю польоту 165 км уже застосовувалися по цілях в росії раніше, але тепер ракета влучила у скупчення військ на полігоні у Воронезькій області приблизно за 230 км, що свідчить про використання оновленої версії ракети з дальністю польоту щонайменше 270 км.

росія підвищує податок на додану вартість з 20% до 22% у 2026 році та знижує поріг річної виручки для обов’язкової сплати ПДВ з 739 тис. до 123 тис. доларів. За даними опитування Центрального банку, підприємства підвищили ціни на 2,9% у вересні, на 4,2% у жовтні та планують підвищити їх на 6,3% протягом наступних трьох місяців.

Іноземців, які потрапили до російської армії за останні три роки, вистачило б, щоб укомплектувати полк. Цей звіт присвячений тому, як індійців вербують помирати за росію.

У 2018 році росія мала два підводні човни та десять надводних кораблів у Середземному морі. Сьогодні російська військово-морська присутність там часто обмежується лише одним підводним човном класу "Кіло" та кораблем спостереження. З втратою військово-морської бази в Сирії вони відкликали свої кораблі до Балтійського та Арктичного морів. У 2017 році Судан погодився дозволити росії збудувати військово-морську базу на Червоному морі. Спалах громадянської війни в 2023 році та бюджетні проблеми росії змусили скасувати ці плани.

Озброєння. У січні Україна провела атаку на відстань 41 км за допомогою волоконно-оптичного дрона. росія зараз використовує дрони з кабелями довжиною 50 км.

У 2026 році Франція надішле вісім систем SAMP-T з шістьма пусковими установками. Україна також видала "лист про наміри" придбати до 100 винищувачів Rafale. Іспанія надішле 40 ракет протиповітряної оборони IRIS-T. Німеччина – дві системи IRIS-T.

США та Європа ухвалили закони про право на ремонт, які дозволяють власникам пристроїв та обладнання модифікувати та ремонтувати продукти. Американські оборонні компанії лобіюють виключення норми про право на ремонт з оборонного бюджету на 2026 рік. Оборонні компанії, які продають свою техніку військовим, стверджують, що передача США права власності на технічну документацію, необхідну для обслуговування озброєнь, нібито загрожує інноваціям та стримує інвестиції. Вони вважають за краще, щоб військові мали доступ до інформації без повного права власності. Природно, у центрі всього цього – гроші.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4