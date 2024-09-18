Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер

У черговому оновленні ситуації на фронті Ендрю Таннер відзначає ефектну контратаку ЗСУ через кордон для зупинки контрнаступу росіян під Суджею. На його думку, після зайняття українцями Глушкового, вони перейдуть до оборони, аби відбивати постійні атаки росіян. Щодо ситуації на Донбасі, то Таннер вважає, що наразі путіну не вдасться захопити Покровськ, Торецьк чи Часів Яр. Втім українці, навіть якщо відступатимуть, знищуватимуть великі сили росіян.

Курська дуга. російські прикордонні укріплення між Глушковим і Суджею незабаром мають перейти до України

Вже шість тижнів триває українська Курська кампанія, і москва нарешті спромоглася на потужну, скоординовану контратаку. Схоже, що 103-тя бригада територіальної оборони зазнала двосторонньої атаки з боку Кореневого та Глушкового, які сконцентрувалися на Снагості. Сильні авіаудари були нанесені по передовому підрозділу безпілотників бригади, в результаті чого наземні війська залишилися без прикриття.

Приблизно добу йшлося про те, що Україна нарешті змушена перейти до оборони на всьому Курському фронті. Потім Київ перейшов у контрнаступ, до якого, очевидно, готувався щоразу, коли москва робила великий крок. Інакше кажучи, Україна просто потрапила в неприємну пастку.

Курський фронт, 16 вересня 2024 року: наступ, контрнаступ. У попередній версії зображення я переплутав номер бригади морської піхоти – 37-ма принишкла, зате в Курську з'явилася 36-та. Не знаю, хто увійшов у Глушкове.

Це не означає, що 103-тя повинна була зазнати таких сильних ударів; незрозуміло, чи авіаудари змусили операторів сховатися, чи дійсно знищили їхні позиції. Те, що ви в загальних рисах знаєте, що робитиме ворог, не означає, що його можна зупинити без особливих витрат. Схоже, бригада змогла відвести свої підрозділи на південь до кордону переважно в належному порядку.

І удар у відповідь Україна нанесла оперативно. Хоча орки контролюють Снагість, спроби просунутися на схід до Суджі, вірогідно, були розбиті 22-ю механізованою та 82-ю десантно-штурмовою бригадами, а також 36-ю бригадою морської піхоти та окремими батальйонами, які діють на підмогу. Вони утримують хребет з видом на долину Сейму, і ворог кинувся прямо на їхні позиції. Якщо оркам цього було недостатньо, то Україна відправила війська для прориву кордону приблизно в двадцяти кілометрах на схід від Снагості, трохи південніше Глушкового.

Бідолашний Девід Екс із Forbes – один із тих аналітиків, які виглядають жахливо протягом всієї цієї війни. Екс випустив статтю, в якій говорилося про те, що Україна нібито не змогла використати цей прорив. Втім, український підрозділ безпілотників Khorne, який служить у складі 116-ї механізованої бригади, опублікував відеозаписи значного просування через кордон. Вихідними почали з'являтися повідомлення про те, що українські війська активно діють далеко за межами, які бачили спостерігачі.

Частково через те, що я роблю щотижневі оновлення, а не намагаюся реагувати на новини, коли вони з'являються, я не реагую на першу порцію даних, котра переважно є упередженою вибіркою. Перші матеріали часто публікуються для того, щоб спробувати контролювати наратив – це звичайна тактика російської пропаганди, яка полягає в тому, щоб зробити поразку схожою на перемогу, представивши обмежену кількість відеоматеріалів у позитивному світлі. Потім з'являється інформація від української сторони, і картина стає цікавішою.

Я також не звертаю уваги на оновлення Інституту дослідження війни, тому що за кілька місяців до 2022 року виявив, що ISW здебільшого видає інформацію з відкритих джерел за власну, очистивши її для широкого медіаспоживання і застосувавши редакційний фільтр, налаштований на представлення сучасної американської військової науки як глобальної норми. Я віддаю перевагу і наполегливо рекомендую український Центр оборонних стратегій.

Україна просувається не лише в районному центрі Глушкове, а й на крайньому західному краю. Ще одна цікава подія – Україна також, очевидно, відправила розвідку в росію далеко на північ від Рильська. Схоже, деякі українці доїхали до великої транспортної розв'язки і повернулися назад неушкодженими біля ділянки кордону, де раніше Україна наказала евакуювати цивільне населення, а тепер і москва теж, на своєму боці. Я підозрюю, що Україна робить навмисний фінт, погрожуючи відрізати весь район Рильська від московського контролю, як я і ще кілька людей припускали, що це може бути планом.

Однак я не вважаю, що повномасштабний наступ зараз є ймовірним, хоча буду радий, якщо мені доведуть, що я помиляюся. Глушкове на південь від Сейму, ймовірно, буде останнім великим захопленням території України на Курській дузі. Із 70 тисяч солдатів, які зараз перебувають у цьому районі, Москва має необхідний мінімум для того, щоб розглянути можливість загального контрнаступу.

Значна частина з них, ймовірно, є призовниками, а менша когорта досвідчених контрактників, перекинутих з інших фронтів, веде активні бойові дії. Цих сил, вочевидь, недостатньо для того, щоб очистити Курщину від українських військ, оскільки останні кілька тижнів дали українцям можливість глибоко окопатися на вигідних оборонних позиціях дорогою до Суджі. Але вони достатньо великі, щоб повільно просуватися вперед, а це означає, що Україна навряд чи захоче розширювати контрольовану територію, якщо тільки це не слугуватиме нагальній меті.

Глушкове має значення з тієї самої причини, яку москва продемонструвала цією атакою: це дає можливість російським військам вдарити по українським силам в основі їхнього проникнення через кордон. Інші підрозділи орків посилили атаки на протилежному фланзі – під Борками. Там їм доведеться пробиратися через болотисту і густу лісисту місцевість, наштовхуючись на свої ж колишні прикордонні укріплення. У напрямку до Глушкового місцевість більш відкрита.

Я також підозрюю, що до таких дій москву підштовхнуло те, що Україна продовжує руйнувати переправи через річку Сейм, які орки все ще встановлюють. Звісно, можна налагодити постачання швидко після встановлення переправи, але кілька тисяч солдатів з'їдають багато масла і набоїв.

Переміщення на південний захід від Кореневого цілком може бути ознакою відчаю з боку командирів орків, які побоюються, що їхні війська можуть здатися. Якщо це так, то ці зусилля, найімовірніше, коштуватимуть стільки ж солдатів, скільки вони врятують. А тим часом Україна все ще перебуває на шляху до закріплення на курсько-сумському кордоні.

Щоб перетворити Курську дугу на потужний поглинач бойової потужності, який продовжує послаблювати наступ москви на Донбасі, Україні потрібно встановити оборонні лінії на найбільш сприятливому ґрунті. Як тільки Глушкове впаде, будь-яке російське угруповання, що намагатиметься просунутися до Суджі, зіткнеться із загрозою на своєму фланзі. Річка Снагість, що протікає на південь від міста, яке, ймовірно, назване на її честь, має стати чудовим бар'єром.

Простий оборонний план для Вільного Курська. Набагато простіше, якщо фланг Глушкового буде захищений, оскільки лінія оборони може продовжитися від Сейму вгору по Снагості.

Голова української розвідки Буданов нещодавно заявив, що наступальні операції тривають лише шість-вісім тижнів, і це здається правильним. Курський фронт зараз перебуває на тому етапі, коли він повинен повністю перейти до оборонної операції, оскільки елемент несподіванки давно втрачено, а російські підкріплення вже готові зупинити будь-який прорив. Завдання Курського фронту зараз полягає в тому, щоб якомога ефективніше поглинути ворожу силу.

російські прикордонні укріплення між Глушковим і Суджею незабаром мають перейти до України, що дасть їй можливість побудувати власні укріплення ближче до свого боку кордону. Якщо москва хоче витратити п'ятдесят тисяч життів протягом наступних п'яти місяців, повільно відтісняючи Україну до десятикілометрового буферу вздовж кордону, лише для того, щоб українські війська могли повторити те саме у Брянській чи Бєлгородській області, це фантастика.

Ситуація на Донбасі. Щоб взяти Покровськ, москва має спочатку ізолювати його, село за селом

Донбас залишається в центрі наступальних зусиль Москви, хоча вони помітно ослабли, оскільки ресурси перекидаються на Курську дугу. Намагаючись перевірити українську оборону, де бригади можуть бути ротовані в резерв, Москва останнім часом здійснила більше атак, ніж зазвичай, в дельті Дніпра, на Сіверському, Куп'янському і Тернівському фронтах, але в кращому випадку зайняла кілька ліній оборони. У Піщаному, поблизу Куп'янська, продовжує спостерігатися повільне просування орків уздовж каньйону, що веде до Осколу. Незважаючи на повідомлення про концентрацію військ на харківському фронті, Москва також не робить помітного прогресу.

Інша історія спостерігається насамперед на річці Вовчій, на південний схід від Покровська, де Україна повільно відступає зі східного берега, щоб укріпити коротшу лінію оборони, що спирається на Курахівське водосховище. Схоже, що передислокація бригад, які перебувають під загрозою, завершена, а московські війська повільно просуваються вперед, щоб захопити звільнену територію під шквальним вогнем.

Покровський фронт, 16 вересня 2024 року. Позначені приблизні сектори бригад. Багато з'єднань, багато потенційних ліній оборони.

Просування до самого Покровська було незначним – лише кілька кварталів у Гродівці та за Новогродівкою. З іншого боку, Москві вдалося просунутися далі вниз по Вовчій, навіть обійти село Українськ.

Хоча Українськ, як і Новогродівка, спочатку був ключовим вузлом оборони на лінії Вовчої, його втрата не буде фатальною для оборони Покровська. Гарнізон Українська може відступити до сусіднього Цукуриного, що знаходиться на тому ж хребті. Дуга Цукурине-Гірник-Курахівка була б ідеальною, оскільки це, а також продовження жорсткої оборони на хребті на північ від Селидового, може утримати це місто, а зрештою і Покровськ, в українських руках.

На околицях Селидового тривають запеклі бої, які тривають вже кілька тижнів. Окремий залізничний шляхопровід став місцем серії інтенсивних, кровопролитних боїв, які велися переважно силами Кара-Дагської бригади нацгвардії України, значна частина яких потрапила на відео з БПЛА.

На початку вересня з'явилося відео, на якому видно, як піхотна група орків тулиться до БТРа під мостом, а невдовзі в машину влучає 125-мм танковий снаряд. Ті, хто вижив, розбігаються, а український танк – або інший, що під'їжджає незабаром після цього – наближається і стріляє з гармати. Коли він випускає дим і від'їжджає, все, що залишається, – це один бідолаха, ймовірно, поранений, який просто сидить на узбіччі, безпорадно дивлячись на своїх друзів, які загинули поруч, а їхня машина згоріла дотла.

Кілька днів по тому українські війська активно просувалися через цей район, проводячи контратаку на сусідню Михайлівку. Кілька їхніх танків Т-64 та БТР підбито, але орки гинуть у перестрілках, які тривають кілька днів. Українські війська намагаються утримати район мосту вільним від ворожих військ і звільнити шлях для проїзду техніки, захоплюють російський танк, а в одному досить ефектному випадку відправляють свій танк, щоб фізично розчистити кілька уламків з дороги, стріляють і таранять їх, поки паливний бак не розривається і не загоряється, оточуючи танк полум'ям, що змушує його відступити в безпечне місце.

Щоб взяти Покровськ, Москва має спочатку ізолювати його, село за селом. Це займе щонайменше шість місяців, якщо припустити, що Україна відступатиме з такою ж швидкістю, з якою вона відступала з Авдіївки минулої зими. Це майже неможливо реалізувати, зважаючи на те, що поставки артилерійських боєприпасів для України зростають, навіть якщо американська допомога знову перерветься. Поставки боєприпасів з Європи та Чехії перевищуватимуть 100 000 снарядів на місяць до кінця року і, ймовірно, далі. Можливо, це лише третина важкої артилерії, яку використовує Москва, але вона щонайменше втричі ефективніша. Крім того, частково завдяки данським інвестиціям (можливо, й іншим також), Україна потроїла темпи виробництва вітчизняних 155-мм гаубиць "Богдана" до 18 одиниць на місяць. Цього достатньо для оснащення цілої бригади. Приємно.

На даному етапі я сильно сумніваюся, що путіну під силу захопити Покровськ, Торецьк і Часів Яр, і, можливо, навіть один з них. Схоже, це останні дні його останньої великої кампанії, низка проблем, що зійдуться в середині 2025 року, на які у путіна немає рішень. На жаль, навіть істота в передсмертних муках може вбити необережного. А на фронті рік – це вічність. Україна все ще потребує більш сучасного спорядження, і якнайшвидше.

У Часовому Яру Москві, вочевидь, вдалося створити пару плацдармів через канал Сіверський Донець, але вони не розширилися. Так само деякі війська почали нарощувати сили біля Кліщіївки, очевидно, сподіваючись досягти прогресу на південному фланзі цього сектору.

Кілька тижнів тому українська контратака на Нью-Йорк визволила групу, яка була оточена на промисловому підприємстві на північній околиці. Після визволення українські війська, схоже, відступили, але загалом лінія оборони тут і на схід від Торецька тримається досить добре. Кілька передових розвідників орків, схоже, наблизилися до центру міста, але це не віщує прориву.

Вугледарський напрямок. москва хоче підібратися ближче до Великої Новосілки

Далі – південний край Донбасу поблизу Вугледара. Тут Москва продовжує наполегливо наступати, штурмуючи вугільні шахти на північний схід від міста. Мета досить очевидна: вивести війська до Богоявленки, що за сім кілометрів від Водяного. Захоплення Богоявленки є необхідною передумовою для відсікання Вугледара, що майже необхідно зробити, щоб узяти місто штурмом, оскільки воно добре укріплене. Москва також хотіла б підібратися ближче до Великої Новосілки, звідси і просування в цьому напрямку по дорозі з Павлівки протягом останніх кількох тижнів.

Вугледарський фронт, 16 вересня 2024 року.

На щастя, Вугледар все ще може бути забезпечений, навіть якщо значна частина території на півночі буде втрачена. Поки дорога через Богоявленку та Успенівку буде безпечною, лінія Вугледар-Курахове має зберегтися. Навіть якщо вона буде втрачена протягом наступних кількох місяців, лінія Велика Новосілка-Курахове має бути стійкою. Вона буде посилена, якщо Україна відтягне лінію Вовчої на північ, тому що 46-а аеромобільна, яка чудово справляється зі стримуванням орків від Курахового і допомагає українським операціям на півночі, може зосередитися виключно на першому напрямку.

Всім неприємно втрачати територію, але у тривалій війні це, як правило, призводить до того, що ворогу доводиться справлятися з наслідками перенапруження сил. Однією з головних причин, чому військові професіонали вже давно возвеличують ідею вирішальної битви, є той факт, що коли кампанії втрачають єдність мети і зусиль, дуже легко припуститися критичних помилок, які зводять нанівець увесь попередній прогрес.

Глибоко іронічно спостерігати, як путін робить в Україні те саме, що Наполеон і Гітлер робили в російській імперії та Радянському Союзі. Його армія двічі розбита, його військово-повітряні сили можуть лише кидати бомби і ракети через кордон, і хоча Чорноморський флот путіна зараз знову в морі, з парою десятків крилатих ракет "Калібр", готових до запуску з підводних човнів біля Новоросійська, вони забилися в бастіон, налякані атакою українських морських безпілотників. Які зрештою полюватимуть на підводні човни, бо якщо вони можуть нести торпеду, запрограмовану на правильний профіль шуму двигуна, то підводні човни теж стають вразливими.

Що стосується повітряної війни, то останнім часом Україна отримала невеликий перепочинок щодо масованих ракетних атак. Минулого тижня Україна здійснила власну масовану атаку безпілотників в глибині росії, принаймні один з них збився з курсу і влучив у житловий будинок у Москві. Про інші пошкодження не повідомляється.

Перш ніж перейти до науки і політики, я хотів би звернути увагу на захоплююче інтерв'ю командира роти 126 Окремої бригади ТрО Ігора Халуса, яке з'явилося в Укрінформі минулого тижня. Це інтерв'ю пропонує переконливий портрет того, яким є лідерство на місцях в Україні і чого українці потребують від союзників.

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