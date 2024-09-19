Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою ще на 2 місяці

Зінченко на засіданні заявив журналістам, що для нього буде краще перебувати під вартою.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб, до 17 листопада.

Таке рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, повідомляє Суспільне.

Зінченко на засіданні заявив журналістам, що для нього буде краще перебувати під вартою, бо він "боїться за своє життя".

"Мене ховають, бо мені загрожує небезпека і від російських спецслужб, і від радикально налаштованих осіб. Якщо мені не подовжать запобіжний захід і зі мною щось станеться, то мені "допомогли". Я себе вбивати не збираюся", - сказав Зінченко

На засіданні прокурори у справі подали клопотання про продовження строку досудового розслідування до 26 січня 2025 року, оскільки він спливав 26 вересня. Прохання продовження строку пояснили складністю проведення експертиз та тим, що частина з них буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

"У зв'язку із завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз, одна комплексна балістична — продуктів вибуху та пострілу, кілька медичних. Без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо", – сказав прокурор.

Адвокати Зінченка вважають це затягуванням слідства.

Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців – до 26 січня 2025 року.

Також прокурори просили суд продовжити строк тримання Зінченка під вартою без права на внесення застави на 60 діб.

Суддя вирішив залишити запобіжний захід для підозрюваного без змін – це тримання під вартою без застави терміном на 60 діб - до 17 листопада.

Адвокат Зінченка Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду.

Місяць тому підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив перші заяви після суду.