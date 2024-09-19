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Європарламент закликав зняти для України всі обмеження на удари західною зброєю по росії

19 вересня 2024, 16:32
Європарламент закликав зняти для України всі обмеження на удари західною зброєю по росії
Фото: AFP
Документ підтримали 425 депутатів, проти проголосував 131, утримались 63.

Європейський парламент закликав країни-члени Європейського Союзу зняти для України обмеження на використання західного озброєння для ураження цілей на території рф. 

Про це йдеться в ухваленій Європейського парламенту у Страсбурзі, передає Укрінформ.

Більшість депутатів Європейського парламенту підтримали законопроєкт. 

"Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєння, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на території Росії, оскільки це перешкоджає можливості України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним правом та робить Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру", - йдеться в резолюції.

В ньому написано, що Україна як жертва агресії має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

В документі також йдеться про те, що недостатні поставки боєприпасів і озброєнь та обмеження на їх використання можуть підірвати зусилля, яких було докладено.

"У зв'язку з цим знову звертаємось до держав-членів із закликом виконати взяте на себе у березні 2023 року зобов'язання поставити Україні один мільйон боєприпасів, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони та іншої зброї і боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, включаючи ракети Taurus", - мовиться в документі.

Всі держави-члени Євросоюзу і союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо підтримки України у військовому плані, причому не менше, ніж 0,25% свого ВВП щорічно.

Парламент закликав держави-члени активно тиснути на Угорщину, щоб вона припинила блокування Європейського фонду миру, включаючи новостворений Фонд допомоги Україні.

 
Європарламентвійна в Україніудари по рф

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