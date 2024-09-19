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За півроку з росії виїхало більше двох мільйонів мігрантів

19 вересня 2024, 20:49
За півроку з росії виїхало більше двох мільйонів мігрантів
Фото: tsn.ua
Уряд рф ввів обмеження на роботу мігрантів після теракту в "Крокус Сіті Холлі" в березні.

В системі міграційного обліку рф наразі зареєстровано 6,1 млн іноземних громадян, а рік тому цей показник становив 8,5 млн осіб. 

Про це повідомляє пресслужба МВС рф.

"ГУВМ МВС рф офіційно інформує, що на 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають в росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що цей показник отримано з використанням програмно-технічних засобів, таким чином, ці відомості мають об'єктивний характер.

Уряд росії прискории введення обмежень на роботу мігрантів після теракту в "Крокус Сіті Холлі" 22 березня, в результаті якого загинули 145 осіб, а понад 550 отримали поранення.

Але при цьому росія відправляє молодих африканців вмирати у війні проти України.

 

Росіямігранти

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