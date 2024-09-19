Берлін до кінця року може поставити Києву зброї і запчастин ще на €1,4 млрд – Spiegel

Хоча кошти бюджету на військову підтримку ЗСУ вже вичерпані.

Влада Німеччини планує до кінця року поставити Україні черговий пакет озброєнь на суму 1,4 мільярди євро.

Про це стало відомо німецькому щотижневому журнала Spiegel.

Серед 50 запланованих окремих позицій пакет боєприпасів для зенітних установок Gepard, ще 20 бойових машин піхоти Marder, розвідувальні та ударні безпілотники,великі пакети запасних частин для вже переданих систем озброєнь.

Згідно з внутрішнім документом, проєкти мають бути "в основному реалізовані цього року і використані на полі бою".

Фінансування планується здійснювати за змішаною схемою: з одного боку, Міністерство оборони хоче вивільнити 397 млн євро з власного бюджету. Економія можлива через те, що витрати на енергоносії для Бундесверу були встановлені дещо завищеними. Саме про суму в 400 млн євро як про те, що обговорюється урядом.

І вдень ми писали, що Німеччина готує €400 млн військової допомоги Україні через погіршення ситуації на фронті.