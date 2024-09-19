Наступного тижня Зеленський відвідає США – ОП

Глава держави проведе зустріч з Байденом, щоб представити йому План перемоги та обговорити деталі.

Також Зеленський планує зустрічі з Камалою Гарріс, Трампом і представниками Конгресу США від обох партій.

Про це повідомив Офіс Президента.

Цю інформацію підтвердили в Білому домі.

Там заявили, що Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня.

Днями ми повідомляли, що Зеленський планує зустрічі з Трампом та Гарріс під час візиту до США.

Востаннє Зеленський був у Вашингтоні в липні цього року.