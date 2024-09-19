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Наступного тижня Зеленський відвідає США – ОП

19 вересня 2024, 20:17
Наступного тижня Зеленський відвідає США – ОП
Глава держави проведе зустріч з Байденом, щоб представити йому План перемоги та обговорити деталі.

Також Зеленський планує зустрічі з Камалою Гарріс, Трампом і представниками Конгресу США від обох партій. 

Про це повідомив Офіс Президента. 

Цю інформацію підтвердили в Білому домі. 

Там заявили, що Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня. 

Днями ми повідомляли, що Зеленський планує зустрічі з Трампом та Гарріс під час візиту до США.

Востаннє Зеленський був у Вашингтоні в липні цього року.

 

Володимир ЗеленськийДжо Байдензустріч

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