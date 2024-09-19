Наступного тижня Зеленський відвідає США – ОП
19 вересня 2024, 20:17
Глава держави проведе зустріч з Байденом, щоб представити йому План перемоги та обговорити деталі.
Також Зеленський планує зустрічі з Камалою Гарріс, Трампом і представниками Конгресу США від обох партій.
Про це повідомив Офіс Президента.
Цю інформацію підтвердили в Білому домі.
Там заявили, що Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня.
Днями ми повідомляли, що Зеленський планує зустрічі з Трампом та Гарріс під час візиту до США.
Востаннє Зеленський був у Вашингтоні в липні цього року.